ד' דחול המועד סוכותהדף היומי: מסכת בכורות דף י"ב – הרב מילצקישיעור הדף היומי במסכת בכורות דף י"ב עם הרב בנימין מילצקי • השיעור משודר מדי בוקר בשעה 5:00 ברדיו 'קול חי'בבבלי | 08:50הדף היומי00:00/00:001x151500:00/00:001xהדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.הדף היומיהרב בנימין מילצקימסכת בכורותהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)להצטרפות לקבוצת הוואטסאפתוכן שאסור לפספס:הדף היומי: בכורות דף י' • 3 שפותבבלי|28.09.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודםהדף היומי בבכורות דף ח' • 3 שפותבבלי|26.09.26שזה יכול להיות הילדים שלך! עזרו לנו להחזיר אותם לחיק היהדות>>>בשיתוף יד לאחים|מקודםהדף היומי: בכורות דף ו' – הרב מילצקיבבלי|24.09.26שבן לקוראן, מי יכול לקבל מציאות כזו? עזרו לנו כעת>>>אסף מגידו|מקודם 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:הדף היומי: בכורות דף ה' – הרב מילצקיבבלי|23.09.26שבן חמש לקוראן? בן שלוש עשרה למסגד? מי יחזיר אותם הביתה? אסף מגידו|מקודםהדף היומי: בכורות דף ד' – הרב מילצקיבבלי|22.09.26שרייסדור בפריסייל לפרוייקט ענק בשכונה חדשה >> אסף מגידו|מקודםסיום מסכת חולין בשלוש שפותבבלי|19.09.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודם
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