הדף היומי במסכת בכורות דף י' • בשלוש שפות

מסכת בכורות, דף י' - השיעור בעברית:
הרב נפתלי וסרמן מגיש את שיעור הדף היומי במסכת בכורות דף י' בעברית. השיעור נמשך כעשר דקות ומתמקד בעיקרי הסוגיה.
הדף היומי
00:00/00:00
00:00/00:00
מסכת בכורות, דף י' - השיעור באידיש:
השיעור במסכת בכורות דף י' באידיש, בהגשתו של הרב נפתלי וסרמן. הלימוד נמשך כעשר דקות ומיועד לציבור הדוברים אידיש.
הדף היומי
00:00/00:00
00:00/00:00
מסכת בכורות, דף י' - השיעור באנגלית:
הרב נפתלי וסרמן מעביר את שיעור הדף היומי במסכת בכורות דף י' באנגלית. השיעור נמשך כעשר דקות ומאפשר ללומדים דוברי אנגלית להתחבר ללימוד היומי.
הדף היומי
00:00/00:00
00:00/00:00
0 תגובות