הדף היומי במסכת בכורות דף י' • בשלוש שפות

שיעור הדף היומי בהגשתו של הרב נפתלי וסרמן – עשר דקות של לימוד ממוקד בעברית, אידיש ואנגלית

הרב נפתלי וסרמן מעביר את שיעור הדף היומי במסכת בכורות דף י' באנגלית. השיעור נמשך כעשר דקות ומאפשר ללומדים דוברי אנגלית להתחבר ללימוד היומי.

השיעור במסכת בכורות דף י' באידיש, בהגשתו של הרב נפתלי וסרמן. הלימוד נמשך כעשר דקות ומיועד לציבור הדוברים אידיש.

הרב נפתלי וסרמן מגיש את שיעור הדף היומי במסכת בכורות דף י' בעברית. השיעור נמשך כעשר דקות ומתמקד בעיקרי הסוגיה.

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