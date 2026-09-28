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לימוד יומי

הדף היומי במסכת בכורות דף י' • בשלוש שפות

שיעור הדף היומי בהגשתו של הרב נפתלי וסרמן – עשר דקות של לימוד ממוקד בעברית, אידיש ואנגלית

הדף היומי בעשר דקות

מסכת בכורות, דף י' - השיעור בעברית:

הרב נפתלי וסרמן מגיש את שיעור הדף היומי במסכת בכורות דף י' בעברית. השיעור נמשך כעשר דקות ומתמקד בעיקרי הסוגיה.

הדף היומי

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מסכת בכורות, דף י' - השיעור באידיש:

השיעור במסכת בכורות דף י' באידיש, בהגשתו של הרב נפתלי וסרמן. הלימוד נמשך כעשר דקות ומיועד לציבור הדוברים אידיש.

הדף היומי

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מסכת בכורות, דף י' - השיעור באנגלית:

הרב נפתלי וסרמן מעביר את שיעור הדף היומי במסכת בכורות דף י' באנגלית. השיעור נמשך כעשר דקות ומאפשר ללומדים דוברי אנגלית להתחבר ללימוד היומי.

הדף היומי

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הרב נפתלי וסרמןהדף היומימסכת בכורות

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