הדף היומי ב-10 דקות

מסכת בכורות, דף ח' - השיעור בעברית:

שיעור הדף היומי של מוצאי שבת במסכת בכורות דף ח' מוגש בהנחיית הרב נפתלי וסרמן, בפורמט הייחודי של עשר דקות המאפשר לעמלי התורה ללומדי הדף היומי לחזור על הדף בצורה תמציתית וממוקדת. השיעור בעברית זמין להאזנה להלן:

הדף היומי 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

מסכת בכורות, דף ח' - השיעור באידיש:

קיצונים קראו נאצה לכוחות החירום בבלי | 23.09.26

עבור לומדי הדף היומי הדוברים אידיש, השיעור במסכת בכורות דף ח' מוגש גם באידיש, בהנחיית הרב נפתלי וסרמן באותה שיטה תמציתית של עשר דקות.

השיעור באידיש זמין להאזנה:

הדף היומי 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

מסכת בכורות, דף ח' - השיעור באנגלית:

לומדי הדף היומי בחו"ל ובקהילות דוברות האנגלית, השיעור במסכת בכורות דף ח' מוגש גם באנגלית על ידי הרב נפתלי וסרמן, בפורמט זהה של עשר דקות המאפשר חזרה יעילה על הדף.

השיעור באנגלית זמין להאזנה: