בבלי
הדף היומי ב-10 דקות

הדף היומי במסכת בכורות דף ח' • בעברית, אידיש ואנגלית

שיעור הדף היומי של מוצאי שבת במסכת בכורות דף ח' בהגשתו של הרב נפתלי וסרמן • השיעור המלא בעברית, באידיש ובאנגלית

הדף היומי ב-10 דקות

מסכת בכורות, דף ח' - השיעור בעברית:

שיעור הדף היומי של מוצאי שבת במסכת בכורות דף ח' מוגש בהנחיית הרב נפתלי וסרמן, בפורמט הייחודי של עשר דקות המאפשר לעמלי התורה ללומדי הדף היומי לחזור על הדף בצורה תמציתית וממוקדת.

השיעור בעברית זמין להאזנה להלן:

הדף היומי

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מסכת בכורות, דף ח' - השיעור באידיש:

עבור לומדי הדף היומי הדוברים אידיש, השיעור במסכת בכורות דף ח' מוגש גם באידיש, בהנחיית הרב נפתלי וסרמן באותה שיטה תמציתית של עשר דקות.

השיעור באידיש זמין להאזנה:

הדף היומי

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מסכת בכורות, דף ח' - השיעור באנגלית:

לומדי הדף היומי בחו"ל ובקהילות דוברות האנגלית, השיעור במסכת בכורות דף ח' מוגש גם באנגלית על ידי הרב נפתלי וסרמן, בפורמט זהה של עשר דקות המאפשר חזרה יעילה על הדף.

השיעור באנגלית זמין להאזנה:

הדף היומי

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הרב נפתלי וסרמןהדף היומימסכת בכורותבבלי

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