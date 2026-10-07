לימוד הדף היומיהדף היומי: מסכת בכורות דף י"ט עם הרב מילצקישיעור הדף היומי במסכת בכורות דף י"ט עם הרב בנימין מילצקי • השיעור משודר מדי בוקר בשעה 5:00 ברדיו 'קול חי'בבבלי | 07:27הדף היומי00:00/00:001x151500:00/00:001xהדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.הדף היומיהרב בנימין מילצקימסכת בכורותהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)להצטרפות לקבוצת הוואטסאפתוכן שאסור לפספס:הדף היומי: בכורות דף ט"ז – הרב מילצקיבבלי|04.10.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודםהדף היומי בבכורות דף י"ג • 3 שפותבבלי|01.10.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודםהדף היומי: בכורות דף י"ב – הרב מילצקיבבלי|30.09.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודם 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:הדף היומי: בכורות דף י' • 3 שפותבבלי|28.09.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודםהדף היומי בבכורות דף ח' • 3 שפותבבלי|26.09.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודםהדף היומי: בכורות דף ו' – הרב מילצקיבבלי|24.09.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודם
0 תגובות