16:10 - ה"וול סטריט ג'ורנל" מדווח כי הפנטגון שוקל לשלוח ספינות מלחמה נוספות למזרח התיכון כדי להיערך לאבטחת השיט במצר הורמוז. עם זאת, גורמים אמריקניים מעריכים כי משימת האבטחה לא תחל לפני שהאיום מאיראן יופחת משמעותית — תהליך שעשוי להימשך כחודש, בזמן שארה"ב ממשיכה לפגוע ביכולות הטילים והכטב"מים של איראן.

15:38 - פיקוד העורף עדכן בעקבות האזעקה שנשמעה באזור צפת וביריה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן. שיגור אחד נפל בשטח פתוח, מבלי לגרום לנפגעים. 15:27 - אזעקות בעיר צפת והסביבה. 15:23 - התראה על חדירת כטב"ם בגבול לבנון. פסק זמן מסוכן: מלחמת יום הדין מול איראן - מעבר לפינה | היום שאחרי יהודה גליקמן | 09.04.26 התרעה מקדימה חריגה של שתי דקות • אזעקות בגוש דן ובדרום שלמה קליין | 10.04.26 15:10 - שוב: אזעקות במטולה. 15:00 - עדכון חמ״ל ״כנפי הארי״: מבצע ״לביאות המפרץ״ שהובילה שרת התחבורה רגב להשבת הישראלים מהאמירויות הושלם בהצלחה וההרשמה באתר נסגרה. הישראלים שנזקקו לחילוץ ונרשמו שובצו לטיסות ללא עלות. לאור אזהרת המסע של המל״ל אנו ממליצים שלא להגיע לאמירויות - גם לא בטיסות קונקשן. ישראלים שנמצאים באמירויות ולא נרשמו לטיסות החילוץ, יכולים לחזור לישראל בטיסות מסחריות דרך יעדים באירופה. אנו מודים לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשליט האמירויות מוחמד בן-זאיד ולשר הבטחון ישראל כץ ולשר החוץ גדעון סער. 14:56 - אזעקות נוספות במטולה. 14:28 - שר המלחמה האמריקני פיט הגסת' אמר במסיבת עיתונאים לצד ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית הגנרל דן קיין: "הממשל משמיד את המשטר האיראני בצורה שלא נראתה בעבר. שני חילות האוויר הטובים בעולם יצאו יחד ופעלו בשיתוף פעולה מדהים שלא יכול להיות בשום מקום אחר". "כל התעשיות הצבאיות של איראן יושמדו. בכיריה ירדו מתחת לאדמה, כמו חולדות. משמרות המהפכה והמשטר רואים כוכבים ופסים ומגן דוד. ההנהגה האיראנית מותשת ומתחבאת, המנהיג העליון החדש פצוע ולא שמענו ממנו. אביו מת, והוא מפחד, פצוע ונרדף. הם בכאוס מוחלט". 14:25 - שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי משמר הגבול וחבלני המשטרה, עורכים כעת סריקות לאיתור נפילות של פריטי אמל"ח או חלקי יירוט בתחום מחוז ירושלים. 13:55 - האיראנים מפרסמים תיעוד של שיגור כטב"מים.

13:44 - פיקוד העורף מודיע על סיום האירוע.

13:39 - אזעקות במטולה.

13:38 - הטיל האיראני יורט; לא דווח על נפגעים.

13:34 - אזעקות הופעלו באזורים נרחבים ברחבי הארץ בעקבות ירי מאיראן.

13:30 - שוטרי מחוז חוף וחבלנים מטפלים במספר זירות נפילת פריטי אמל״ח בגזרת מרחב "אשר", עם נזק למבנה. משתי זירות שונות דווח ע"י גורמי הרפואה על שלושה פצועים באורח קל.

13:27 - צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.

מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.

הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים.

יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתרעה, ולשהות בהם עד להודעה חדשה.

יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר לאחר קבלת הנחיה מפורשת בלבד, יש להמשיך ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף.

13:06 - פיקוד העורף מודיע על סיום האירוע.

13:02 - חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו למרכז הרפואי לגליל בנהריה 2 נפגעים במצב קל, בהם: אישה כבת 50 עם פציעות רסיסים בגפיים, וגבר בן 60 עם פגיעת הדף. עדכון בהמשך במידת הצורך.

12:56 - שוב ירי טילים מלבנון.

12:45 - פיקוד העורף מודיע על סיום האירוע.

12:32 - שוב אזעקות בצפון בעקבות ירי מלבנון.

12:20 - פיקוד העורף מודיע על סיום האירוע בגליל העליון.

12:08 - שוב: אזעקות בצפון בעקבות ירי מלבנון.

12:05 - פיקוד העורף מודיע על סיום האירוע.

11:55 - אזעקות על ירי טילים מלבנון.

11:40 - צבא ארה"ב: ארבעה מתוך שישה אנשי הצוות של המטוס שהתרסק אתמול נהרגו. מאמצי החילוץ נמשכים.

11:20 - שר הביטחון ישראל כ"ץ בהערכת מצב לאחר השמדת גשר הליטני: "זאת רק ההתחלה. ממשלת לבנון ומדינת לבנון ישלמו מחיר הולך וגובר באיבוד שטח ובפגיעה בתשתיות לאומיות שמשמשות את מחבלי החיזבאללה - עד למילוי ההתחייבויות המרכזית של פריקת החיזבאללה מנשקו"

11:10 - בתיעוד שפורסם באיראן, רואים פטריית עשן כתוצאה מתקיפה ישראלית בטהרן בזמן צעדת 'יום אל קודס'. הנוכחים פוצחים בקריאות: "אללה אכבר".

11:01 - פיקוד העורף מודיע על סיום האירוע בגבול לבנון.

10:49 - הופעלה אזעקה בקריית שמונה והיישובים הסמוכים בעקבות ירי רקטות בטילים וחדירת כלי טיס עוין מלבנון.

10:45 - אוגדה 146 פועלת בגזרת מערב דרום לבנון במשימת הגנה קדמית להשמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה.

במסגרת הפעילות, כ-400 מטרות ארטילריות הותקפו, הכוחות השמידו משגרי טילים, אמצעי תצפית, מחסן אמצעי לחימה ומבנים בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה.

בנוסף חיסלו מספר ממחבלי הארגון וביניהם מפקד מערך טילי הנ״ט במרחב.

10:28 - במהלך הלילה התקבל דיווח אודות איתור חלקי פריטי אמל״ח באזור הגליל התחתון ללא נפגעים וללא נזק. שוטרי המחוז הצפוני, לוחמי מג"ב וחבלני משטרת ישראל פעלו במקום.

מדוברות המשטרה נמסר: אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהשמע להנחיות, לא להגיע לאתרי נפילות טילים ואתרי הרס, לא לגעת ברסיסים או בחלקי יירוט, ולאפשר לכוחות המשטרה וההצלה לבצע פעולות מצילות חיים.

10:27 - במסגרת הפעילות המבצעית המתמשכת של שירות בתי הסוהר במסגרת מבצע ‘שאגת הארי’, נערכה פעילות ממוקדת באגף בו כלואים מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה בבית סוהר ביטחוני.

במהלך הפעילות פשטו לוחמי הכליאה יחד עם כוח כת״ר (כוח תגובה ראשונית) על תאים, ביצעו חיפושים ובידוקי עומק.

שירות בתי הסוהר ימשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות למול מחבלים הכלואים במתקני הכליאה, לשמירה על ביטחון לוחמי הכליאה ולהמשך חיזוק המשילות הכליאתית.

10:20 - צה"ל השלים אתמול (ה'), עשרות גלי תקיפות לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות, בבקעא ובמספר מרחבים בדרום לבנון.

בביירות, צה"ל תקף נכסים נוספים של אגודת "אלקרצ' אלחסן" ונכסים כלכליים משמעותיים של ארגון הטרור חיזבאללה.

התקיפות נועדו להעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה, שעושה שימוש בכספי האזרחים עבור הענקת שירותים פיננסיים לארגון הטרור חיזבאללה ולקידום פעולות טרור. תקיפות אלו מתווספות לרצף התקיפות האחרונות נגד אגודת "אלקרצ' אלחסן", ומעמיקה את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה ומשאביו עוד יותר.

התקיפות האחרונות לעבר האגודה עצרו את פעילותה לחלוטין, ופגעו קשות בציר ההתעצמות של הארגון.

במקביל, צה"ל תקף כ-10 מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה בבקעא ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. חלק מהמחסנים הותקפו במרחב שבין נהרות הליטני והזהרני, ממנו בוצעו השיגורים לשטח מדינת ישראל מוקדם יותר השבוע.

טרם התקיפות ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מוקדמות, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.

10:08 - תקיפות בטהרן.

10:05 - הנפילה בזרזיר במהלך הלילה: בבית החולים רמב"ם שבחיפה נשארו 3 פצועים במצב קל שפונו בלילה מזרזיר להמשך בדיקות, והם צפויים להשתחרר בקרוב לבתיהם.

09:50 - צה"ל באזהרה בפרסית לתושבים בקזווין ובטהראן: "עומדים לפעול, תתפנו מיד".

09:35 - בטהרן, שיראז ואהוואז במקביל: צה״ל השלים גלי תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני

09:08 - ציוץ בחשבון X של המוסד בשפה הפרסית, רומז כי מוג'תבא חמינאי מת. בפרסום נכתב: "הם בחרו באדם מת להנהיג אותם. אדם מת שסיים עוד לפני שהתחיל".

08:59 - צה״ל פתח כעת בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן.

08:40 - שני בני אדם נהרגו בעומאן מפגיעת כטב"ם באזור העיר סוחאר שבצפון המדינה.

08:20 - צה"ל תקף את גשר א-זרריה בנהר הליטאני ששימש כמעבר מרכזי עבור מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה

08:17 - פיקוד העורף הודיע על חזרה לשגרה; במד"א עדכנו כי לא ידוע על נפגעים.

08:11 - השיגור מאיראן - יורט.

08:07 - אזעקות באילת ואזור הערבה בעקבות ירי טילים מאיראן.

07:59 - זוהו שיגורים מאיראן לעבר אילת והערבה.

07:50 - נשיא ארה״ב דונלד טראמפ אמר בראיון לפוקס ניוז כי להערכתו המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, עדיין חי אך נפגע בתקיפות האחרונות. לדבריו, חמינאי "כנראה חי בצורה כלשהי, אך פגוע". הדברים נאמרו לאחר שבטהראן פורסמה הצהרה מטעמו שבה הבטיח להמשיך במלחמה נגד ארה״ב וישראל.

07:30 - נשיא ארה״ב דונלד טראמפ כתב הבוקר ברשת Truth Social כי ארה״ב "הורסת לחלוטין את משטר הטרור של איראן – צבאית, כלכלית ובכל דרך אחרת", ותקף את התקשורת שלדבריו מציגה תמונה הפוכה. טראמפ טען כי חיל הים והאוויר של איראן הושמדו וכי טילים וכטב״מים נהרסים באופן שיטתי. לדבריו, לארה״ב "כוח אש חסר תקדים, תחמושת בלתי מוגבלת והרבה זמן".

07:20 - במהלך היממה האחרונה חיל האוויר תקף יותר מ-200 מטרות במערב ובמרכז איראן.

07:15 - יותר מ-100 שגרירים ודיפלומטים בתדרוך ישראלי מיוחד באו"ם; השגריר דני דנון: "בלי הפעולה הישראלית איראן הייתה הופכת בתוך שנים למעצמת הטילים הגדולה בעולם"; דובר צה"ל הציג טענות על תקיפות מכוונות נגד אזרחים.

06:30: דובר צה"ל הודיע מוקדם יותר כי צה"ל תקף לפני זמן קצר מחבל מארגון הטרור חיזבאללה במרחב ביירות, פרטים נוספים בהמשך.

06:16: פיקוד העורף הודיע כי האירוע במשגב עם הסתיים וכי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

06:06: אזעקות הופעלו במשגב עם בשל שיגור מלבנון.

סיכום חדשות הלילה והבוקר

• עשרות תושבים מזרזיר נפצעו הלילה כתוצאה מפגיעה ישירה של טיל ששוגר מאיראן, רוב הנפגעים במצב קל עד בינוני. כמו כן, מאות בתים נפגעו.

• נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הלילה, בריאיון ל-Fox news, לשמועות על מצבו של המנהיג העליון החדש של איראן מוג'תבא ח'אמנאי: "סביר להניח שהוא בחיים. אני חושב שהוא פגוע, אבל אני חושב שהוא כנראה חי בצורה כלשהי".

• חיל האוויר הישראלי השלים גל תקיפות נרחב נגד מטרות משטר הטרור באיראן.

• שני מטוסי תדלוק אמריקניים התנגשו בשמי עיראק: מטוס אחד התרסק והמטוס השני הצליח לנחות בישראל. צבא ארה"ב הודיע כי בשעות אלו מתבצעים חיפושים אחר צוות המטוס המתדלק.