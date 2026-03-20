ראש המוסד העריך ערב המלחמה: הפלת המשטר באיראן אפשרית

דדי ברנע הציג בדיונים סגורים כי אם יושגו היעדים המבצעיים, ניתן יהיה לקדם שינוי שלטוני בסיוע ה-CIA; לצד זאת הוצגו גם הסתייגויות לגבי משך הזמן וההתפתחויות (חדשות)

ערב פתיחת המלחמה עם איראן, ראש המוסד דדי ברנע העריך כי הפלת המשטר בטהרן היא יעד אפשרי – כך נחשף בתוכנית “עובדה” של חדשות 12.

לפי מקורות המעורים בפרטים, ההערכה הוצגה בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו במסגרת דיונים סגורים בישראל ובארצות הברית, בהם נדונה האפשרות לשינוי המשטר כחלק מהשלכות המערכה.

על פי הדיווח, ברנע הבהיר כי במידה ויושגו המטרות המבצעיות – ובהן פגיעה קשה בהנהגה, במוסדות השלטון ובכוח הדיכוי של המשטר – יוכלו המוסד וה-CIA לפעול להשגת תוצאה בזירה הפנימית, כולל הוצאת אזרחים לרחובות וגיבוש חלופה שלטונית.

עם זאת, צוין כי גם לראש המוסד היו הסתייגויות ביחס למורכבות התהליך, למציאות המשתנה ולמשך הזמן שעשוי להידרש להשגת יעד כזה.

ראש הממשלה נתניהו התייחס לנושא בהצהרה לתקשורת הזרה ואמר כי מוקדם לקבוע אם העם האיראני ינצל את התנאים שנוצרו: “אני מקווה – אבל זה יהיה תלוי רק בהם”.

בהתייחס למשך המערכה אמר נתניהו כי היא עשויה להסתיים מהר מהצפוי, אך הדגיש כי ישראל תפעל “ככל שנידרש”.

