דנמרק נערכה בתחילת 2026 לתרחיש קיצון של עימות צבאי מול ארצות הברית סביב גרינלנד – כך עולה מתחקיר מקיף של רשת DR, המתבסס על מקורות בכירים בדנמרק ובאירופה.

לפי הדיווח, כוחות דניים הוטסו בדחיפות לגרינלנד כשהם מצוידים גם בחומרי נפץ, שנועדו לאפשר השמדת מסלולי ההמראה בנואוק ובקנגרלוסואק – במטרה למנוע נחיתת כוחות אמריקניים במקרה של ניסיון השתלטות בכוח. בנוסף, הוטסו לאי גם מנות דם מבנקי דם בדנמרק, כהיערכות לאפשרות של לחימה.

על פי המקורות, לא היו בידי דנמרק התרעות מודיעיניות קונקרטיות על תוכניות תקיפה אמריקניות, אך החשש גבר בעקבות הצהרותיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על רצונו להשתלט על גרינלנד – ובמיוחד לאחר פעולה צבאית אמריקנית בוונצואלה בינואר 2026.

בעקבות ההתפתחויות, פנתה דנמרק לבעלות בריתה באירופה, ובהן צרפת וגרמניה, בבקשה לתמיכה. לפי הדיווח, מדינות אלו הביעו נכונות לשלוח כוחות, כולל מאות חיילים, כלי שיט ותמיכה אווירית, כחלק מהצגת חזית אירופית אחידה.

במסגרת ההיערכות, הוצבו בגרינלנד כוחות דניים לצד חיילים מצרפת, גרמניה, נורבגיה ושוודיה. במקביל נשלחו לאזור מטוסי קרב דניים מסוג F-35 וכלי שיט צרפתיים.

לפי גורמי ביטחון, עצם נוכחות הכוחות הבינלאומיים נועדה להרתיע את ארה"ב, שכן כל ניסיון השתלטות היה מחייב עימות ישיר עם כוחות ממדינות נאט"ו.

עוד עולה מהדיווח כי דנמרק החליטה לסטות מהגישה ההיסטורית של הימנעות מעימות, ולפי הוראות שניתנו לכוחות – במקרה של תקיפה יש להילחם. עם זאת, גורמים ביטחוניים הודו כי לא הייתה לדנמרק יכולת ממשית לעמוד מול כוח אמריקני.

בהמשך החודש הצהיר טראמפ כי אינו מתכוון להשתמש בכוח צבאי להשגת שליטה בגרינלנד, אך לפי גורמים אירופיים, המשבר לא הסתיים והחשש מפני התלקחות מחודשת עדיין קיים.