כוחות משטרה חמושים בבריטניה עצרו שני חשודים, גבר בן 34 ואישה בת 31, לאחר שניסו להיכנס לבסיס הצי הבריטי HMNB Clyde שבסקוטלנד – אחד האתרים הביטחוניים הרגישים ביותר במדינה.

לפי הדיווח בעיתון The Sun, השניים ניסו להיכנס לבסיס ביום חמישי בשעות אחר הצהריים, אך נעצרו לאחר שעוררו חשד בכניסה ונבלמו על ידי משטרת משרד ההגנה. לאחר מכן נשארו באזור ברכבם והתנהגותם הוגדרה “חשודה”, מה שהוביל למעצרם.

הבסיס בפאסליין משמש כמרכז הצוללות הגרעיניות של בריטניה, כולל צוללות מדגם Vanguard הנושאות טילי Trident – מרכיב מרכזי בהרתעה הגרעינית של הממלכה. בעקבות האירוע הוכרז מצב כוננות, וכלי רכב נבדקו באמצעות כלבי גישוש לאיתור חומרי נפץ.

בצי המלכותי אישרו כי “נעשה ניסיון כושל להיכנס לבסיס”, אך סירבו לפרט בשל החקירה המתנהלת. במשטרה מסרו כי החקירה נמשכת.

התרעה מקדימה חריגה של שתי דקות • אזעקות בגוש דן ובדרום שלמה קליין | 10.04.26

לפי ההערכות, הגבר הוא אזרח איראני, בעוד זהות האישה טרם הובהרה. גורמים ביטחוניים ציינו כי אף שמדובר בניסיון “לא מתוחכם”, הוא מעורר חשש כי מדובר בפעילות ריגול או איסוף מודיעין על מערך האבטחה של הבסיס.

האירוע מתרחש על רקע מתיחות ביטחונית גוברת בין איראן למערב, ובמקביל להליכים משפטיים בלונדון נגד אזרחים איראנים נוספים החשודים בריגול אחר יעדים יהודיים, בהם שגרירות ישראל ומוסדות קהילה.

במערכת הביטחון הבריטית מציינים כי בשנים האחרונות נרשמה עלייה חדה באירועי ביטחון סביב אתרים רגישים, וכי שירותי הביטחון סיכלו עשרות מזימות הקשורות לאיראן.

החקירה נמשכת, והרשויות בודקות האם מדובר באירוע נקודתי – או חלק מדפוס רחב יותר של פעילות איראנית על אדמת בריטניה.