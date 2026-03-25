המשטרה מאשרת: המחבל שדקר את גדליהו בן שמעון פעל ממניע לאומני

גדליהו בן שמעון בחתונת בתו חודש לפני הפיגוע ( צילום: שוקי לרר )

המשטרה אישרה הלילה (רביעי) באופן רשמי כי פיגוע הדקירה ברמת גן, בו נפצע אנושות יו"ר המועצה הדתית עו"ד גדליהו בן שמעון, בוצע ממניע לאומני.

כעת, בתום החקירה, האירוע מוגדר רשמית כפעולת איבה, כך על פי הודעת דוברות המשטרה שהופצה. המחבל, בן 20 תושב ג'ת, צפוי לעמוד בפני כתב אישום חמור של ביצוע פיגוע ופציעת אזרח באורח אנוש. כזכור, הפיגוע אירע לפני כשבועיים, ביום חמישי בשעות הצהריים ברחוב ביאליק ברמת גן, סמוך למשרדי המועצה הדתית. בן שמעון נדקר מספר פעמים והובהל במצב אנוש לבית החולים איכילוב, שם עבר ניתוח מורכב.

דרעי מבקר את בן שמעון בבית החולים

מפקד מחוז תל אביב מסר בעת הפיגוע כי נמצאה הסכין ששימשה את המחבל, וכן הבגד שלבש ואותו זרק במהלך ניסיון הבריחה. כאמור, החקירה המשטרתית הובילה כעת לקביעה המפורשת כי מדובר בפיגוע לאומני, מה שמעניק למקרה הגדרה ביטחונית ברורה.

האישור הרשמי מהמשטרה מגיע בעת שבחסדי ה' בן שמעון ממשיך בהחלמתו בבית החולים. לפני מספר ימים התעורר מהרדמה ותקשר עם בני משפחתו, בניסים גדולים כדברי רעייתו. יו"ר ש"ס אריה דרעי הגיע לבקרו ואמר עמו מזמור לתודה על נס הצלתו.