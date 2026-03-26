סמ״ר אורי גרינברג הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל התיר הבוקר (חמישי) לפרסם כי לוחם צה"ל נפל בקרב מול מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. הלוחם נפל בהיתקלות פנים מול פנים עם מחבלי חיזבאללה.