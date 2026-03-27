שאגת הארי: צה"ל תקף לאורך הלילה שורת יעדים צבאיים ברחבי איראן, במסגרת המשך המאמץ לפגוע במערכי הטילים והיכולות הימיות של המשטר.

במרחב טהרן הותקפו תשתיות ואתרים ששימשו לייצור אמצעי לחימה, בדגש על אתרי ייצור טילים בליסטיים. במערב איראן נמשכו התקיפות נגד מערכי האש, וכללו בין השאר משגרים ואתרי אחסון טילים שנחשבו לאיום על ישראל.

במקביל הותקף בעיר יזד האתר המרכזי באיראן לייצור טילים ומוקשים ימיים. מדובר במתקן המשמש לתכנון, פיתוח, הרכבה ואחסון של טילים מתקדמים המיועדים לשיגור מכלי שיוט, צוללות ומסוקים לעבר מטרות ימיות ניידות ונייחות.

בישראל מייחסים למתקן הזה חשיבות מיוחדת, משום שבו מפותחים חלק ניכר מהטילים והמוקשים הימיים של הכוחות הימיים האיראניים. התקיפה מצטרפת לחיסול צמרת חיל הים של משמרות המהפכה, ומעמיקה את הפגיעה ביכולת הייצור וההפעלה של המערך הימי.

בצה"ל אומרים כי הפעילות נועדה לצמצם את יכולות השיגור של איראן ולפגוע בתשתיות הייצור הצבאיות שבנתה לאורך שנים, תוך המשך הלחץ על מערך הטילים הבליסטיים שמופנה לעבר העורף הישראלי.