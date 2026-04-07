בבלי
הרחבת הפעילות הקרקעית

המלחמה בארגון הטרור חיזבאללה: צה"ל השלים התייצבות ב"קו הנ"ט" בדרום לבנון

הכוחות פועלים לטיהור המרחב מתשתיות טרור וחיזוק קו ההגנה הקדמי; במקביל נמשך מאמץ התקיפה נגד מוקדי ארגון הטרור חיזבאללה (חדשות)

כוחות אוגדה 98 הרחיבו במהלך השבוע האחרון את הפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון, לצד פעילותן של אוגדות 91, 36, 146 ו-162.

בצה"ל עדכנו כי הכוחות השלימו את התייצבותם ב"קו הנ"ט", וממשיכים לפעול במרחב במטרה לחזק את קו ההגנה הקדמי ולהסיר איומים מעל יישובי הצפון.

(צילום: דובר צה"ל)

במסגרת הפעילות פועלים לוחמי האוגדה בנקודות שבהן הושגה שליטה מבצעית, תוך טיהור השטח ממחבלים ותשתיות טרור. זאת במקביל למאמץ תקיפה נרחב באש לעבר מרכזי הכובד של ארגון הטרור .

בצה"ל מדגישים כי הפעילות תימשך בעוצמה, במטרה לפגוע ביכולות הארגון ולמנוע פגיעה באזרחי מדינת ישראל.

