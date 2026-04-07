כוחות אוגדה 98 הרחיבו במהלך השבוע האחרון את הפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון, לצד פעילותן של אוגדות 91, 36, 146 ו-162.

בצה"ל עדכנו כי הכוחות השלימו את התייצבותם ב"קו הנ"ט", וממשיכים לפעול במרחב במטרה לחזק את קו ההגנה הקדמי ולהסיר איומים מעל יישובי הצפון.

( צילום: דובר צה"ל )

במסגרת הפעילות פועלים לוחמי האוגדה בנקודות שבהן הושגה שליטה מבצעית, תוך טיהור השטח ממחבלים ותשתיות טרור. זאת במקביל למאמץ תקיפה נרחב באש לעבר מרכזי הכובד של ארגון הטרור חיזבאללה. בצה"ל מדגישים כי הפעילות תימשך בעוצמה, במטרה לפגוע ביכולות הארגון ולמנוע פגיעה באזרחי מדינת ישראל.

