משנים את מאזן הכוחות

נתניהו: ״אנחנו כותשים את משטר הטרור באיראן בעוצמה הולכת וגוברת"

ראש הממשלה: "אתמול השמדנו מטוסי תובלה ועשרות מסוקים, והיום תקפנו את מסילות הברזל והגשרים שמשמשים את משמרות המהפכה" (חדשות)

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר היום הצהרה בה אמר: ״אני כל הזמן אומר לכם שאנחנו כותשים את משטר הטרור ב. אבל אנחנו עושים זאת ביתר-שאת, ובעוצמה הולכת וגוברת".

"אתמול הטייסים שלנו השמידו מטוסי תובלה ועשרות מסוקים בבסיס של חיל האוויר של איראן. היום הם תקפו את מסילות הברזל והגשרים שמשמשים את משמרות המהפכה. הם משתמשים בהם כדי להעביר חומר גלם לנשק, כלי נשק, ואת הפעילים שתוקפים אותנו, את ארה״ב וגם את מדינות האזור - אותם פעילים שגם מדכאים את העם האיראני".

"וזו הנקודה המרכזית: הפעולות הללו, שאני אישרתי יחד עם שר הביטחון, אינן נועדו לתקוף את העם האיראני. להפך, הן נועדו להחליש ולכתוש את משטר האימים שמדכא אותם מזה 47 שנים".

לדברי נתניהו: "זו כבר לא אותה איראן, זו גם לא אותה ישראל. אנחנו משנים את מאזן הכוח מן הקצה אל הקצה״.

