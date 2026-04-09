במטוס פרטי  | ארונה של אשת החסד לאה זינגר ע"ה נחת בישראל

ארונה בישראל, הלילה ( צילום: דוברות זק"א )

בשעות הלילה המאוחרות, בשעה 02:54, נחת בישראל המטוס הפרטי שנשא את גופת מרת לאה זינגר ע"ה, שנהרגה בתאונת הדרכים הקטלנית בבולגריה. המטוס הושג במאמץ מיוחד של משרד החוץ וארגון זק"א, במטרה להביא את המנוחה לקבורה בארץ ישראל לפני שביעי של פסח.

מתנדבי זק"א היו מוכנים ומצפים בשדה התעופה עם נחיתת המטוס הפרטי, ופעלו מיד בטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים. הצוותים סייעו בהעברת המנוחה והממצאים מהמטוס, עד להעברתם להמשך סידורי הלוויה שתתקיים בירושלים.

זירת התאונה ( צילום: דוברות זק"א )

מודעה מסע ההלוויה וימי השבעה

משרד החוץ, יחד עם נציגי זק"א ושלוחי חב"ד בבולגריה, פעלו בשעות האחרונות במאמץ קדחתני להשבת גופתה לארץ ישראל. המטוס הפרטי שהושג במיוחד לצורך כך, אפשר את הבאת המנוחה לקבורה בזמן, לפני כניסת שביעי של פסח.

הציבור נקרא להמשיך ולהעתיר בתפילה עבור שאר הפצועים בתאונה, שמצבם עדיין דורש רחמי שמים. ארבעה נוסעים נוספים נפצעו בתאונה בדרגות שונות, וחלקם מאושפזים בבתי החולים באזור.

מתנדבי זק"א בשדה התעופה, הלילה ( צילום: דוברות זק"א )

מתנדבי זק"א בשדה התעופה, הלילה ( צילום: דוברות זק"א )