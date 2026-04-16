החיפושים בנתניה ( צילום: זק"א ת"א )

כוחות החירום מחדשים הבוקר (חמישי) את החיפושים הנרחבים אחר הנער אברהם ישעיהו שפיגל בן ה-17, הנעדר מאז יום שישי שעבר בחוף צאנז בנתניה. מדובר ביום השביעי למבצע החיפושים המורכב, בו משתתפים כוחות גדולים של משטרת ישראל, מתנדבי זק"א, יחידת להבה ויחידות נוספות.

המאמצים מתמקדים באזור סלעי ספציפי בתוככי הים, שם קיימת הסתברות גבוהה להימצאות הנעדר על פי ניתוח מקצועי של השטח. צוותי הצוללים, יחידת הרחפנים וצוותים עם אופנועי ים פועלים במאמץ משולב לסריקת האזור המוגדר, תוך ניצול מלוא היכולות הטכנולוגיות העומדות לרשותם.

מסע הלוויית הבחור יששכר דב שפיגל ז"ל ( צילום: יצחק ורדי )

זאת, בעוד המשפחה השבורה מתמודדת עם אובדן כפול שקשה לתאר. אתמול (רביעי) התקיימה הלוויתו של אחיו, הבחור יששכר דב שפיגל ז"ל בן ה-21, שהחזיר את נשמתו הטהורה ליוצרה לאחר שנלחם על חייו במשך חמישה ימים במחלקה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי לניאדו. קורע לב: אלפים ליוו למנוחות את הבחור יששכר דב שפיגל ז"ל שטבע בחוף צאנז חיים רוזנבוים | 15.04.26 גילויי האמונה של משפחת שפיגל - לצד שנאה מבחילה באתר Y-net | מעייריב איצלה כץ | 15.04.26 במסע הלוויה קורע לב ליוו אלפים את הבחור החשוב למנוחות. האב, הגאון רבי שלמה שפיגל ראש החבורה במיר, זעק בבכי על "הפיקדון שחזר", והתחנן למציאת הבן השני הנעדר במצולות הים. ראשי הישיבות והמשגיח הגר"ד סגל ביכו את האובדן הנורא.

כזכור, האירוע הטראגי התרחש ביום שישי, בשבוע שעבר, כאשר שני האחים ממשפחה חרדית מוכרת מירושלים נקלעו למצוקה במים בחוף הנפרד בנתניה. האח הבכור חולץ על ידי עוברי אורח והועבר לבית החולים כשהוא מחוסר הכרה, בעוד אחיו הצעיר נסחף ונעדר מאז.

בימים האחרונים פעלו כלל הכוחות לביצוע ניתוח מעמיק של גזרת החיפוש. הניתוח, שנערך באמצעים טכנולוגיים וכלים מתקדמים, הוביל להחלטה למקד את המאמצים בתא שטח סלעי ספציפי בתוככי הים. הפעילות מתמקדת בהעמקה בין הסלעים ובנקודות מורכבות לגישה.

מעגלי החיפושים הורחבו גם צפונה, לאזור חוף בלו ביי, בעקבות רגיעה ברוחות. כוחות השיטור הימי ויחידת להבה מתמקדים בגזרת חוף צאנז ודרומה, בעוד מתנדבי היחידות המיוחדות של זק"א מתמקדים בגזרה הצפונית.

במקביל לחיפושים, הוקפצו בימים האחרונים גם כלבני יכ"ל לחופי נתניה, לסייע בחיפושים בקו החוף ולבחון דרכים בהפעלת כלבי הרחה מיוחדים. מפקד יכ"ל, יקותיאל (מייק) בן יעקב, ביחד עם מפקד היחידות המיוחדות של זק"א חיים אוטמזגין, בדקו אפשרות לשלוח צוות כלבנים עם כלבים בשיתוף עם סירה של זק"א לחיפושים בים.