דיווח ראשוני: אוטובוס התנגש בעץ בתל אביב, הרוג ומספר פצועים קשה
תאונה קשה ברחוב דיזנגוף בתל אביב: לפי דיווחים, אוטובוס התנגש בעצמה רבה בעץ. כתוצאה מההתנגשות אדם אחד נהרג במקום ושני בני אדם נוספים נלכדו בפנים. כוחות הצלה וכיבוי אש רבים הוזעקו לזירה ופועלים בשעה זו לחילוץ הלכודים ולמתן טיפול רפואי לנפגעים (בארץ)
הרשי גוטמן
