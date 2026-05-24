טרגדיה בחולון: צעיר כבן 20 נהרג בתאונת אופנוע קטלנית

טרגדיה קשה אירעה הלילה (בין שבת קודש לראשון) בשדרות ירושלים בחולון, כאשר רוכב אופנוע כבן 20 נהרג בתאונת דרכים קטלנית. כוחות הצלה גדולים שהוזעקו לזירה ביצעו פעולות החייאה ממושכות, אך למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו של הצעיר במקום.

האירוע התרחש לאחר חצות הלילה, כאשר התקבל דיווח במוקדי החירום על תאונה קשה בין רכב פרטי לרוכב אופנוע. צוותי מד"א ואיחוד הצלה שהגיעו לזירה מצאו את רוכב האופנוע במצב אנוש, כשהוא שוכב על הכביש ללא הכרה. פרמדיק מד"א ליאור פז תיאר את הסצנה הקשה: "רוכב האופנוע שכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם וביצענו פעולות החייאה ממושכות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו". ישראל הורביץ וליאור ארג'י, חובשי איחוד הצלה שטיפלו בזירה, מסרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות רכב ואופנוע. למרבה הצער נקבע מותו של רוכב האופנוע בזירת התאונה בתום מאמצי החייאה - עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".

מדוברות המשטרה נמסר כי שוטרי תחנת חולון ובוחני התנועה של מחוז תל אביב פועלים בזירת התאונה הקטלנית. על פי הפרטים הראשוניים, מדובר בתאונה בין רכב פרטי לרוכב אופנוע בן 23, שמותו נקבע במקום. בוחני התנועה החלו בחקירת נסיבות התאונה המדויקות.

התאונה הקטלנית מצטרפת לשורה ארוכה של תאונות דרכים קשות שאירעו בימים האחרונים ברחבי הארץ. רק לפני מספר ימים נהרג נער בן 16 רוכב אופניים חשמליים בכביש 60, ובשבוע שעבר נפגע הולך רגל במצב אנוש בכביש 50 בירושלים.