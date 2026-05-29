שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הודיע על חמשת הפרויקטים הביטחוניים והגופים שיזכו השנה ב"פרס ביטחון ישראל" לשנת תשפ"ו (2026). הפרס היוקרתי, שיוענק השנה בסימן המבצעים הגדולים "שאגת הארי" ו"עם כלביא", יימסר לזוכים בטקס חגיגי שייערך בבית הנשיא, במעמד נשיא המדינה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומנכ"ל משרד הביטחון.

השר כ"ץ אישר את המלצות הוועדה המיוחדת בראשות אלוף במילואים מאיר כליפי, ולאחר מכן שוחח אישית עם נציגי הפרויקטים הזוכים כדי לברכם על ההישג יוצא הדופן.

השנה, במלאת 78 שנים לעצמאות ישראל, החליטה הוועדה להעניק את הפרס לחמישה פרויקטים סודיים ופורצי דרך, שתרמו תרומה אסטרטגית ומיידית לביטחון המדינה במהלך חודשי הלחימה האחרונים.

הפרויקט הראשון והבולט מביניהם הוא הנשק המכריע מול איראן. הפרס יוענק לזרוע האוויר בצה"ל, למשרד הביטחון ולחברת רפאל, על פיתוח וייצור של מערכת נשק ייחודית פרי פיתוח ישראלי.

המערכת הופעלה לאחרונה בשדה הקרב והיוותה מרכיב מרכזי ודרמטי במערכה מול איראן. על פי הודעת משרד הביטחון, המערכת הביאה להישגים יוצאי דופן וסיפקה תרומה אסטרטגית ייחודית ששינתה את פני המערכה.

הפרויקט השני שיזכה בפרס שייך למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, שיחלוק את ההוקרה יחד עם התעשייה האווירית וזרוע האוויר בצה"ל. הפרס ניתן בזכות פיתוחה של מערכת מבצעית מסווגת המרחיבה באופן משמעותי את סל היכולות האיסופיות והמבצעיות של המוסד בקשת רחבה של משימות. הפרויקט הוגדר על ידי הוועדה כמגלם בתוכו חדשנות טכנולוגית ותעוזה מבצעית פורצת דרך ויוצאת דופן.

הפרס השלישי יוענק עבור "העיניים בחלל" של מערכת הביטחון. מדובר בפרויקט מיבצוע תוכנית לווייני הריגול "אופק 13" ו"אופק 19". לוויינים מתקדמים אלו, המהווים פריצת דרך מבחינת ביצועים, נפח ומשקל, מאפשרים למערכת הביטחון לקבל מודיעין איכותי ומהימן בכל נקודת זמן ומכל מקום בעולם. הזוכים בפרויקט זה הם חטיבות מערכות הטילים והחלל וחטיבת אלתא של התעשייה האווירית, מנהלת החלל ויחידת המו"פ במפא"ת, וכן יחידה 9900 המופקדת על המודיעין הגיאוגרפי חזותי באגף המודיעין בצה"ל.

פרויקט נוסף שזכה בהכרה הוא הפיתוח של יחידה 81, יחידת הפיתוח הטכנולוגי היוקרתית של אגף המודיעין. יחידה 81, יחד עם יחידה 8200, חטיבת המחקר והתעשייה האווירית, יזכו בפרס על פיתוח טכנולוגי שהעניק פתרונות מורכבים, חדשניים ומדויקים לבעיה מבצעית ייחודית שהעסיקה והטרידה את מערכת הביטחון במשך זמן רב.

הפרויקט החמישי והאחרון שזכה בפרס היוקרתי נוגע לפיתוח מערכות לוחמה אלקטרונית מתקדמות, שנועדו לשמור ולהבטיח את העליונות האווירית של חיל האוויר הישראלי. הפרויקט, הנחשב לפריצת דרך עולמית המקנה למדינת ישראל יכולות של מעצמה בכלל גזרות הלחימה, משלב מספר פיתוחים טכנולוגיים חדשניים. מערכות אלו הוכיחו את עצמן היטב בשדה הקרב והיו אחד מהגורמים המרכזיים במניעת יירוט של כלי טיס מאוישים ישראלים. הפרס יוענק ליחידת המו"פ במפא"ת, לחברת רפאל, לזרוע האוויר, לחברת אלישרא מבית אלביט מערכות וליחידה 8200 באמ"ן.

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "השנה האחרונה הוכיחה לעולם כולו את עוצמתה האדירה של מדינת ישראל, של מערכת הביטחון ושל התעשיות הביטחוניות הישראליות. היכולות, המערכות והפיתוחים פורצי הדרך שבאו לידי ביטוי במערכה מול אויבינו - ופגעו וחיסלו את אויבינו באיראן, בלבנון, בעזה ובזירות נוספות - העניקו למדינת ישראל עליונות מבצעית, מודיעינית וטכנולוגית חסרת תקדים".

"פרס ביטחון ישראל לשנת 2026 מוענק לאנשים ולגופים שעומדים מאחורי ההישגים ההיסטוריים הללו - אנשי צה״ל, המוסד, משרד הביטחון והתעשיות הביטחוניות, שפועלים ביצירתיות, בתעוזה ובחדשנות יוצאת דופן למען ביטחון ישראל. מבצעי 'שאגת הארי' ו'עם כלביא' המחישו את היכולת של ישראל לפרוץ פעם אחר פעם גבולות חדשים. בכל שנה אנחנו מצליחים להתעלות מחדש, להקדים את אויבינו ולהבטיח את יתרונה האיכותי של מדינת ישראל בכל זירה ובכל אתגר".