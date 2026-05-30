נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס אמש, יום שישי, את בכירי ממשלו בחדר המצב בבית הלבן לצורך קבלת החלטה גורלית בנוגע להסכם המתגבש מול איראן. הדיון הדרמטי, שנמשך שעות ארוכות, הגיע לסיומו ללא הכרעה סופית.

על פי הדיווח של ברק רביד ואסף רוזנצוויג ב"אולפן שישי" של ערוץ 12, טראמפ נטה לכיוון חתימה אך נמנע מלקבל החלטה סופית בשלב זה. גם הניו יורק טיימס אישר מפי בכיר אמריקני כי הפגישה בחדר המצב הסתיימה ללא החלטה, כאשר בממשל האמריקני מדגישים כי למרות הקרבה להסכם, סוגיות מהותיות דורשות הכרעה נוספת.

במקביל, גורמים באיראן מאשרים כי הצדדים נמצאים בשלבים מתקדמים של אישור ההסכם, אך טרם יצאה הודעה רשמית מטהרן בנוגע לעמדתה הסופית. המגעים האינטנסיביים מתקיימים על רקע ניסיונות של הרגע האחרון ליישר קו בסוגיות הליבה, ובראשן דרישותיו הנחרצות של הנשיא טראמפ.

לקראת כניסתו לדיון בחדר המצב, פרסם הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו "Truth Social" פירוט של דרישותיו המרכזיות מהמשטר האיראני. טראמפ הבהיר כי איראן נדרשת להסכים באופן חד-משמעי כי לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני או פצצה אטומית. בנוסף, הנשיא הציב דרישה בלתי מתפשרת לפתיחה מיידית של מצר הורמוז למעבר חופשי ללא אגרות, תוך השלמת הפינוי של כל המוקשים הימיים שנותרו במקום.

בהודעתו, טראמפ אף רמז על השגת שליטה על חומרים גרעיניים הקבורים עמוק מתחת לאדמה כתוצאה מתקיפה אווירית אמריקנית שבוצעה לדבריו לפני 11 חודשים, וציין כי בכוונת ארצות הברית להסיר את המצור הימי שהטילה על המצר, דבר שיאפשר לאוניות השונות "לשוב הביתה".

ברקע הדברים, ניכר כי הסכמה עקרונית בין צוותי המו"מ כבר הושגה עוד ביום שלישי בערב, כאשר למחרת הבהירו האיראנים את נכונותם לחתום על ההסכם. עם זאת, התמונה עדיין מורכבת וכוללת מוקדי חיכוך, כאשר הסעיף המרכזי שנותר במחלוקת הוא נושא האגרות על המעבר במצר הורמוז, לצד שאלת הפשרת כספים איראניים מוקפאים.