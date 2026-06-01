אנרכיה בבית שמש: 8 נעצרו בעימותים אלימים בתחנת המשטרה

המהומות בבית שמש ( צילום: דוברות המשטרה )

אירוע חסר תקדים התרחש הלילה (בין ראשון לשני) במתחם תחנת המשטרה בבית שמש, כאשר כוחות משטרת ישראל ולוחמי מג"ב נאלצו להתמודד עם הפגנות ענק וםריצה למתחם התחנה לאחר מעצר תלמיד ישיבה.

המהומה החלה לאחר שמערכת 'צבע שחור' הופעלה בשל מעצר תלמיד ישיבה בכוונה להעבירו לידי המשטרה הצבאית החוקרת. מאות של מפגינים הוזעקו לתחנה המשטרה והחלו המחאות ענק כאשר עשרות הצליחו לפרוץ למתחם תחנת המשטרה. כוחות מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב, בפיקודו של מפקד מרחב ציון תת-ניצב שלומי בכר, פעלו באופן מיידי כנגד המפגינים שהתפרעו במקום והסתערו על מתחם התחנה. הכוחות הצליחו להדוף - באמצעות אמצעים לפיזור הפגנות - את המפגינים אל מחוץ לתחנה ולהשיב את השליטה במקום.

אולם המתפרעים לא הסתפקו בכך. לאחר שהודפו מהתחנה, המשיכו לנסות ולחסום את התנועה על ציר 38 הסמוך, תוך יידוי אבנים לעבר כוחות הביטחון. מדובר בציר תנועה מרכזי המשמש עורק חיוני לתנועה באזור בית שמש והסביבה.

במהלך הפעילות, זיהו השוטרים שמונה חשודים שהיו מעורבים בהפרת הסדר ובתקיפת כוחות הביטחון. החשודים נעצרו והועברו לחקירה במשטרה.

"לא ראינו דבר כזה שנים", סיפר ל'כיכר השבת' אחד הנוכחים במקום. "זה לא היה רק הפלג הירושלמי או הקנאים הרגילים של בית שמש העתיקה. ראיתי כאן בעיניים שלי חסידי גור, חסידי בעלזא, ועוד חוגים מרכזיים שמעולם לא השתתפו בהפגנות כאלו. כולם מרגישים שהגיעו מים עד נפש. כולם מבינים שזו צרה משותפת נוכח הגזירות הקשות שמחתים השלטון על עולם התורה".