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שעות אחדות לפני שבת

ברוך מתיר אסורים | 7 בחורי ישיבות ואברכים שוחררו היום מכלא 10

בשורות טובות ומשמחות משערי כלא 10: לאחר תקופות מעצר ממושכות על רקע חוק הגיוס, שבעה אברכים ובחורי ישיבות שוחררו לבתיהם • בני המשפחות ועשרות חברים הגיעו אל מחוץ לחומות הכלא ופתחו בריקודי שמחה סוערים • "כיכר השבת" עם הרשימה המלאה של המשוחררים ותיעודי ריקודי השמחה (חרדים)

שמחה גדולה בעולם התורה, הבוקר (ערב שבת קודש, פרשת קורח) הגיע לסיומו פרק המעצר של שבעה בחורי ישיבות ואברכים, אשר שוחררו לבתיהם מבין חומות , לאחר שריצו תקופות מעצר שונות.

עם יציאתם משערי בית הכלא, פגשו המשוחררים בעשרות בני משפחה, חברים וידידים שהמתינו להם במקום מאז שעות הבוקר המוקדמות. המפגש המרגש הפך במהירות למעגלי שירה וריקודים סוערים, כאשר הקהל מודה על סיום ימי המעצר המורכבים ועל הזכות לחגוג את השבת הקרובה בחיק המשפחה.

הריקודים מחוץ לכלא 10 (צילום: דוד קשת)

אלו שמות הבחורים והאברכים ששוחררו הבוקר: הבחור מנחם מענדל הולצברג – תלמיד ישיבת 'חסידי ליובאוויטש' בצפת, שהשתחרר לאחר 16 ימי מעצר. האברך צוריאל צדוק – בן 26, אב לילדה ואברך כולל, שהשתחרר לאחר 20 ימי מעצר. הבחור נחליאל מדהני – תלמיד ישיבת 'חזון עובדיה' בירושלים, שהשתחרר לאחר 20 ימי מעצר. הבחור אריאל שרגאי – תלמיד ישיבת 'לב אליהו' בירושלים, שהשתחרר לאחר 3 ימי מעצר. האברך דוד קויפמן – אברך כולל, שהשתחרר לאחר 19 ימי מעצר. הבחור יצחק אבוזדה – תלמיד ישיבת 'פורת יוסף' בירושלים, שהשתחרר לאחר 20 ימי מעצר. הבחור גבריאל פיטוסי – תלמיד ישיבה, שהשתחרר אף הוא לאחר 20 ימי מעצר.

לאחר הריקודים המשיכו המשוחררים לבתיהם כדי להתכונן להכנות לקראת שבת המלכה, שתהיה עבורם, ללא ספק, שבת של הודיה ושמחה מרוממת.

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