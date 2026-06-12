שמחה גדולה בעולם התורה, הבוקר (ערב שבת קודש, פרשת קורח) הגיע לסיומו פרק המעצר של שבעה בחורי ישיבות ואברכים, אשר שוחררו לבתיהם מבין חומות כלא 10, לאחר שריצו תקופות מעצר שונות.
עם יציאתם משערי בית הכלא, פגשו המשוחררים בעשרות בני משפחה, חברים וידידים שהמתינו להם במקום מאז שעות הבוקר המוקדמות. המפגש המרגש הפך במהירות למעגלי שירה וריקודים סוערים, כאשר הקהל מודה על סיום ימי המעצר המורכבים ועל הזכות לחגוג את השבת הקרובה בחיק המשפחה.
אלו שמות הבחורים והאברכים ששוחררו הבוקר: הבחור מנחם מענדל הולצברג – תלמיד ישיבת 'חסידי ליובאוויטש' בצפת, שהשתחרר לאחר 16 ימי מעצר. האברך צוריאל צדוק – בן 26, אב לילדה ואברך כולל, שהשתחרר לאחר 20 ימי מעצר. הבחור נחליאל מדהני – תלמיד ישיבת 'חזון עובדיה' בירושלים, שהשתחרר לאחר 20 ימי מעצר. הבחור אריאל שרגאי – תלמיד ישיבת 'לב אליהו' בירושלים, שהשתחרר לאחר 3 ימי מעצר. האברך דוד קויפמן – אברך כולל, שהשתחרר לאחר 19 ימי מעצר. הבחור יצחק אבוזדה – תלמיד ישיבת 'פורת יוסף' בירושלים, שהשתחרר לאחר 20 ימי מעצר. הבחור גבריאל פיטוסי – תלמיד ישיבה, שהשתחרר אף הוא לאחר 20 ימי מעצר.
לאחר הריקודים המשיכו המשוחררים לבתיהם כדי להתכונן להכנות לקראת שבת המלכה, שתהיה עבורם, ללא ספק, שבת של הודיה ושמחה מרוממת.
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