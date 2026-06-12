שעות אחדות לפני שבת ברוך מתיר אסורים | 7 בחורי ישיבות ואברכים שוחררו היום מכלא 10 בשורות טובות ומשמחות משערי כלא 10: לאחר תקופות מעצר ממושכות על רקע חוק הגיוס, שבעה אברכים ובחורי ישיבות שוחררו לבתיהם • בני המשפחות ועשרות חברים הגיעו אל מחוץ לחומות הכלא ופתחו בריקודי שמחה סוערים • "כיכר השבת" עם הרשימה המלאה של המשוחררים ותיעודי ריקודי השמחה (חרדים)