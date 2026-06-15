מיכאל שמש חושף הערב חדשות 13 כי נפתלי בנט בדק בימים האחרונים את האפשרות לפרק את השותפות הפוליטית עם יאיר לפיד, שותפו להנהגת מפלגת ביחד.

המהלך המפתיע נשקל, כך נטען, על רקע הקשיים שחווה המפלגה בסקרים האחרונים, לצד עימותים פנימיים בתוך קמפיין הבחירות וחילוקי דעות מהותיים בין הצדדים.

מקורות בתוך מפלגת ביחד טוענים כי מעבר למצב העגום בסקרים, אנשיו של בנט חשים חוסר שביעות רצון מוחלט מהתנהלותו של לפיד. לטענתם, לפיד לא עמד בהתחייבויותיו השונות בנוגע לעבודת השטח, גיוס הפעילים ונושאים ארגוניים נוספים.

המתיחות בין המחנות אינה חדשה, וכזכור, רק בשבוע שעבר צוטט בכיר בסביבתו של בנט כשהוא תוקף בחריפות את השותף הפוליטי ואומר: “לפיד הוא פיגוע בתוך הקמפיין”.

בשלב זה עדיין לא ברורה ההיתכנות או הסיכוי הממשי לפירוק השותפות בין השניים, אך לפי הדיווח, מהלך כזה אכן נמצא על השולחן ונבחן, למרות שעשויות להיות לו השלכות פוליטיות דרמטיות על עתיד המפלגה.

בתגובה, במפלגת ביחד מיהרו להכחיש את הדברים ומסרו תגובה קצרה וחד משמעית בה נכתב: “לא היה ולא נברא”.

נפתלי בנט עצמו לא הסתפק בתגובת המפלגה ובחר להתייחס פומבית לפרסום במהלך הצהרה שמסר הערב, בה אמר: “לפיד ואני לא רק מדברים אחדות, אלא אנחנו עושים אחדות. אנחנו ננסה להרחיב את האיחוד”. בנט הוסיף והבהיר את עמדתו האסטרטגית כאשר קבע נחרצות: “הפרסום לא נכון. הדרך היחידה לנצח זה גוש מאוחד. צריך לאחד את כל הגוש”.