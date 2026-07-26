בפסיקה תקדימית הראשונה מסוגה בישראל בנושא שימוש בבינה מלאכותית בתעמולת בחירות, קבע היום (ראשון) יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נעם סולברג, כי סרטון שנוצר באמצעות טכנולוגיית AI ופורסם בעמוד הפייסבוק של מפלגת 'הציונות הדתית' - פסול על פי חוקי הבחירות. הפסיקה מהווה אבן דרך משמעותית בהתמודדות עם האתגרים החדשים שמציבה הבינה המלאכותית בזירה הפוליטית.

הסרטון שעורר את הסערה הועלה לעמוד הפייסבוק של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', והציג, בין השאר, את יו"ר מפלגת 'ישר', גדי איזנקוט, לוחץ ידיים לדמותו של יו"ר הרשות הפלסטינית, אבו מאזן. בהמשך הסרטון נראה כיצד מצטרף אליהם ח"כ מנסור עבאס מרע"ם. חלק זה בסרטון נוצר באמצעות בינה מלאכותית, אך לפי קביעת השופט סולברג - נחזה להיות אמיתי ועלול להטעות את הצופים.

שתי עתירות נגד הסרטון הוגשו ליו"ר ועדת הבחירות: האחת מטעם מפלגת "ישר לישראל עם איזנקוט", והשנייה מטעם עמותת "בוחרים בישראל". העותרים טענו כי הסרטון מפר את חוקי הבחירות ומטעה את הציבור באופן בוטה.

בפסיקתו המפורטת, קבע השופט סולברג כי "הקטע האמור בסרטון מציג אירוע שלא התרחש, אך נראה מציאותי. הוא מראה זיקה פוליטית בין איזנקוט לח"כ עבאס, זיקה שאינה קיימת, ועל כן עלול להטעות בעניין זה. בכך הופר האיסור על הפרעה בלתי הוגנת לתעמולת בחירות של מפלגה, איסור שקבוע בסעיף 13 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959."

נקודה מרכזית נוספת בפסיקה נוגעת לסימון שנוסף לצד הסרטון. לצד הסרטון הופיע כיתוב הבהרה על כך שהוא ערוך ב-AI, אולם השופט סולברג קבע כי סימון זה אינו מספיק. "בשל אופי התצוגה בפייסבוק וניסוח הסימון, לא תמיד יראו אותו בקלות, ולכן הוא לא מספיק", נכתב בפסק הדין. קביעה זו מהווה תקדים חשוב לגבי הדרישות מסימוני תוכן שנוצר בבינה מלאכותית.

בעקבות הפסיקה, הורה יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולמפלגת 'הציונות הדתית' להסיר את הסרטון מיידית מכל חשבונותיהם ברשתות החברתיות. ההוראה חלה על כלל הפלטפורמות הדיגיטליות בהן פורסם התוכן.