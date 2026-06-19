סולומון ואילוז במגעים עם הנדל: "עונת ההעברות בשיאה"

יועז הנדל ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

ארבעה חודשים לפני מועד הבחירות, עונת ההעברות הפוליטית מגיעה לשיאה: שני חברי כנסת בכירים מהקואליציה מקיימים מגעים על חבירה למפלגת "המילואימניקים" בראשותו של יועז הנדל. על פי הדיווח ב'ידיעות אחרונות', ח"כ משה סולומון מהציונות הדתית וח"כ דן אילוז מהליכוד נמצאים בשיחות עם הנדל, לאחר שהשניים הפכו לקולות חריגים בתוך מפלגותיהם בעקבות התנגדותם לחוק הפטור מגיוס.

שני חברי הכנסת זכו לתשומת לב ציבורית רחבה בחודשים האחרונים בשל עמדותיהם החריפות נגד חוק הפטור מגיוס ונגד חוק יסוד לימוד תורה. אילוז אמר בריאיון לפני כחודש כי "השותפות עם ההנהגה החרדית היא סכנה קיומית למדינת ישראל", בעוד שסולומון הצביע לפני כשבועיים בניגוד למשמעת הסיעתית נגד חוק יסוד לימוד תורה. סמוטריץ' הדיח את סולומון: "התבשם מכך שרוצים אותו" לכאורה, הדחתו של ח"כ סולומון מחברותו בוועדות הכנסת נעשתה בעקבות הצבעתו נגד חוק יסוד לימוד תורה. אולם מאחורי הקלעים התברר כי יו"ר המפלגה, השר בצלאל סמוטריץ', קיבל מידע על המגעים עם מפלגת המילואימניקים והחליט להדיח אותו גם בשל כך. למרות הירידה בסקרים: זו המצטרפת החדשה לרשימה של בנט דוד קליין | 16.06.26 תלמידי הרב אברג'ל מקימים מפלגה חדשה; זה מי שיעמוד בראשה דוד קליין | 16.06.26 "הוא התבשם מכך שמפלגות אחרות רוצות אותו ומנהלות איתו מו"מ, אז הוא הרשה לעצמו להתנהג ככה ולהצביע נגד החלטות הסיעה", מסר בכיר בציונות הדתית. הבכיר הוסיף: "הוא כבר לא יהיה ח"כ מטעם הציונות הדתית. זו הייתה סיבה מספיק טובה להדיח אותו". יועז הנדל אישר בשיחה עם פעילים בליל רביעי כי הוא מתכוון לגייס את סולומון ואילוז. הנדל סיפר על סקר שפורסם בערוץ 13, שבו מפלגתו עוברת את אחוז החסימה, ואמר: "אנחנו מתאמצים להביא אותם כדי לחזק את הנוכחות של המפלגה בקרב אנשי ימין שמחפשים את המילואימניקים שמשרתים בצבא".

חה"כ משה סלומון ( צילום: מתוך חשבון ה x של חה"כ סלומון )

"מדובר בשני ח"כים שלא מקבלים השתמטות"

הנדל הבהיר את המניע לגיוס שני חברי הכנסת: "מדובר בשני ח"כים שלא מקבלים את זה שקואליציית ימין משמעותה תמיכה בהשתמטות. הקואליציה הנוכחית מכרה את נשמתה לשטן בכך שהיא כרתה ברית עם המפלגות החרדיות שמעודדת השתמטות המונית בזמן מלחמה".

הוא הוסיף: "אנחנו נטחנים שוב ושוב והם מעבירים תקציבים. אני אביא את שניהם אלינו".

ח"כ אילוז הכחיש את הדיווח: "הדיווח אינו נכון, אין ולא היו מגעים על הצטרפותי. גורמים רבים ממפלגות שונות אכן פונים לאחרונה לסביבתי, דבר המעיד על ההערכה הרבה שיש בציבור לדרך שאני מוביל, ולכולם עניתי אותו דבר - איני עוסק בזה".

ח"כ סולומון מסר כי "אני מקבל פניות שונות, אך אין בכוונתי להתייחס לשיחות כאלו או אחרות. אני לא מנהל מגעים מעל דפי העיתונות. כשיהיה מה להודיע אעשה זאת בצורה מסודרת ובקולי".

רקע: ההתנגדות לחוק הפטור

שני חברי הכנסת השמיעו ביקורת חריפה על חוק הפטור מגיוס שהובילה הקואליציה בחודשים האחרונים. אילוז אמר במהלך הקדנציה כי יתנגד בתוקף לחוק הפטור הגיוס, גם אם תכפה עליו משמעת סיעתית. סולומון, מצדו, הצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה של ש"ס, וספג ביקורת חריפה מחברי הכנסת החרדים.

בנוסף, אילוז הצביע נגד חוק המעונות שנועד לעקוף את ביטול הסבסוד במעונות היום לילדיהם של אברכי הכוללים, והגיב: "חוק המעונות הוא חוק עוקף גיוס שנועד להנציח את הפטור ולאפשר לעסקנות הפוליטית להמשיך לממן".

מפלגת המילואימניקים, שהקימה לאחרונה "מועצת חכמי תורה" משלה הקוראת לגיוס לצה"ל, מתארגנת לקראת הבחירות ומקיימת פריימריז פתוחים לבחירת יו"ר התנועה והרכב הרשימה. במפלגה מציבים תנאי סף נוקשה: רק מי ששירת בשירות צבאי או לאומי מלא יוכל להתמודד על מקום ברשימה.