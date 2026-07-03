שוהה בלתי חוקי בן 26 מאזור ג'נין נעצר לאחר שגנב רכב באזור חיפה ונסע בו בפראות בכביש 65, עד שנתפס בידי שוטרי המחוז הצפוני סמוך לכפר תבור. החשוד, שהתברר כי אינו מחזיק ברישיון נהיגה ושוהה בישראל ללא אישורים כדין, הועמד לדין בבית משפט השלום בנוף הגליל נצרת.

הדרמה החלה בשעות הצהריים, כאשר התקבל דיווח במשטרה על רכב שנגנב מאזור העיר חיפה. שוטרי המחוז הצפוני פתחו בפעילות מהירה תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים, ופרסו מחסומים במוקדים שונים לאיתור הרכב הגנוב.

עם הגעת הרכב הגנוב לכביש 65 סמוך לכפר תבור, כשהוא נוסע בנסיעה פרועה, זיהו השוטרים את הרכב מתקרב לכיוונם. הכוחות ביצעו חסימות בצידי הכביש והצליחו לעצור את הרכב במקום. במהלך הבדיקה התברר כי מדובר בשוהה בלתי חוקי מאזור ג'נין, ללא אישורי שהייה בישראל וללא רישיון נהיגה.

לאחר סיום שלב החקירה, הגישה שלוחת תביעות נצרת כתב אישום נגד החשוד לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים בבית משפט השלום בנוף הגליל נצרת. כתב האישום כולל עבירות של גניבת רכב, נהיגה ללא רישיון ושהייה בלתי חוקית בישראל.

במשטרת ישראל מסרו כי הם ממשיכים לפעול במאבק הנחוש והבלתי מתפשר כנגד עברייני רכוש, לצד פעילות נרחבת נגד השהייה הבלתי חוקית בישראל. "נמשיך לפעול למיצוי הדין עם פורעי החוק למען שמירה על ביטחון הציבור", נמסר מהמשטרה.

המקרה מצטרף לשורה של אירועי תנועה חמורים שהתרחשו בימים האחרונים, ובהם גם מקרה של גניבת רכב במעלה אדומים שהסתיים במעצר מהיר של החשודה.