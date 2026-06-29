משרד הבריאות קיים היום (שני) תרגיל מטה מקיף של חמ"ל הבריאות הלאומי, במסגרתו תורגל תרחיש של רעידת אדמה בעוצמה גבוהה. התרגיל, שנערך בשיתוף רשות החירום הלאומית, בחן את מוכנות מטה משרד הבריאות ואת עבודת הממשקים מול כלל גופי החירום וההצלה במדינה.

התרגיל התבסס על עבודת מטה רחבה שבוצעה במשרד בחודשים האחרונים במטרה להיערך לתרחיש של רעידת אדמה, וכן על הלקחים שנלמדו מאירועי החירום האחרונים. במסגרת התרגיל הופעל חמ"ל הבריאות הלאומי בתנאים המדמים מציאות, ותורגלו כלל המכלולים המקצועיים מול תרחיש קיצון.

עשרות אלפי נפגעים ופגיעה בתשתיות

התרחיש שתורגל כלל עשרות אלפי נפגעים, פגיעה קשה בתשתיות ובצירי תנועה, הפסקות חשמל ואתגרים נוספים המשפיעים על רציפות התפקוד של מערכת הבריאות. מדובר באחד התרחישים המאתגרים ביותר שעומדים בפני מערכת הבריאות, כאשר הצורך להעניק מענה רפואי לאלפי נפגעים במקביל לשיבוש משמעותי בתשתיות מהווה אתגר תפעולי ולוגיסטי מורכב.

מחר (ג') ימשיך התרגיל ויתורגלו פונקציות נוספות, ובכלל זה יתקיים דיון רשות אשפוז עליונה. התרגיל מהווה חלק מתהליך מתמשך של חיזוק המוכנות הלאומית למצבי חירום, במיוחד לאור הלקחים שנלמדו מאירועי החירום האחרונים שעברו על מדינת ישראל.

"האתגר המורכב ביותר"

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, הדגיש את חשיבות ההיערכות: "היערכות לרעידת אדמה היא מהאתגרים המורכבים ביותר שעומדים בפני מערכת הבריאות. האחריות שלנו היא להיערך מראש, לתרגל את מערכת הבריאות ואת חמ"ל הבריאות הלאומי ולהבטיח שגם בתרחישי הקיצון הקשים ביותר נוכל להמשיך להציל חיים ולהעניק טיפול רפואי רציף ואיכותי".

בר סימן טוב הוסיף כי "התרגיל שנערך היום הוא חלק מתהליך מתמשך של חיזוק המוכנות הלאומית, ונמשיך להעמיק אותו יחד עם כלל גורמי מערכת הבריאות והחירום". דבריו משקפים את המחויבות של משרד הבריאות להיערכות מקיפה לתרחישי קיצון, תוך למידה מתמדת משיטות עבודה ומאירועים קודמים.

שיפור מתמיד של המוכנות

משנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר ספי מנדלוביץ, הבהיר כי מדובר בשלב ראשון בלבד: "התרגיל שקיימנו היום הוא השלב הראשון בסדרת תרגילים שנועדה לבחון ולשפר את מוכנות מערכת הבריאות לרעידת אדמה. לאחר הפקת הלקחים נרחיב את התרגול לכלל מערכת הבריאות, מתוך מחויבות לשיפור מתמיד של המוכנות ושל היכולת לתת מענה מיטבי בכל תרחיש".

דבריו של ד"ר מנדלוביץ מדגישים את הגישה המערכתית של משרד הבריאות, הרואה בתרגיל הנוכחי נקודת פתיחה לתהליך רחב יותר של שיפור המוכנות. בחודשים הקרובים צפויים תרגילים נוספים שיערכו גופים שונים במערכת הבריאות, כחלק מהמאמץ הלאומי להיערכות לתרחיש של רעידת אדמה.