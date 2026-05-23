המטופל גנב את רכב ההצלה • נעצר בפתח תקווה

תקרית יוצאת דופן התרחשה בליל שבת האחרון (פרשת נשא) בבני ברק, כאשר רכב חירום מבצעי של ארגון 'איחוד הצלה' נגנב בעיצומה של משימה להצלת חיים. בזכות תגובה מהירה של המתנדבים, אמצעי מעקב טכנולוגיים ושיתוף פעולה הדוק עם המשטרה, הסתיים האירוע תוך זמן קצר במעצר החשוד והשבת הרכב לפעילות.

האירוע החל כאשר תורן השבת של הארגון הוזעק עם הרכב המבצעי לרחוב הרב שך בבני ברק, במטרה להעניק עזרה רפואית ראשונית למטופל. עם הגעת הצוות לזירה, התרחש תרחיש בלתי צפוי: האדם שבעבורו הוזמן הצוות הרפואי זינק לפתע אל תוך רכב ההצלה ופתח בבריחה מהירה מהמקום.

החשוד נמלט מהמקום בנסיעה פרועה ומסוכנת, תוך שהוא מהווה איום ממשי לעוברי האורח ולנהגים אחרים בכביש. מיד עם ההבנה כי הרכב נגנב, הופעל נוהל חירום במוקד הארגון ובשיתוף עם משטרת בני ברק.

מעקב בזמן אמת והמעצר

מאמץ משותף ומהיר החל ללכידת החשוד, בשיתוף תורן השבת שבשטח, מתנדבים נוספים, מוקד 'איחוד הצלה' וכוחות משטרה מתחנת בני ברק. מוקד הארגון החל לעקוב בזמן אמת אחר נתיב הנסיעה של הרכב המשתולל באמצעות מערכת האיתוראן המותקנת בו.

ההכוונה המדויקת של המוקד הובילה את כוחות המשטרה עד לעיר פתח תקווה הסמוכה, שם נעצר הרכב. החשוד נתפס על חם על ידי השוטרים והועבר להמשך חקירה במשטרה. זמן קצר לאחר מכן, רכב החירום עבר בדיקה מקיפה, ומשנמצא כי הוא תקין לחלוטין וללא פגע, הוא הושב לאלתר להמשך פעילות מצילת חיים במסגרת תורנות השבת של בני ברק.

"פגיעה חמורה ברכב חירום"

ראש סניף 'איחוד הצלה' בבני ברק, אפי פלדמן, הגיב על האירוע בחומרה: "מדובר באירוע חמור ביותר של פגיעה ברכב חירום המיועד להצלת חיים. אנו מוקיעים כל גילוי אלימות או פגיעה בצוותים הרפואיים ובאמצעי הטיפול שלהם".

פלדמן הוסיף דברי הוקרה לכלל המעורבים בסיום המוצלח של התקרית: "אנו משבחים את התושייה והעירנות של המתנדבים והמוקד, ומודים לשוטרי תחנת בני ברק על התגובה הנחרצת והמהירה שהביאה לסיום האירוע ללא נפגעים בנפש".