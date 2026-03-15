יירוטים בשמי המרכז

18:31: דיווח בכווית: המנהיג העליון עבר ניתוח ברוסיה ועדיין שוהה שם. 18:25: דיווחים על עריקות נרחבת בקרב כוחות המשטר האיראני. 18:10: דיווח: צה"ל פגע באופן נרחב בתשתיות ייצור צבאיות ובתשתיות גרעיניות באיראן. האדמו"ר מויז'ניץ-מרכז נגד אירוסין בשיעור א': "ליטאי לא יכול להבין" | מעייריב איצלה כץ | 09.04.26 17:16: דיווח באיראן: עשרים בני אדם נעצרו בצפון-מערב איראן בחשד שהעבירו לישראל פרטי מיקום של נכסים צבאיים וביטחוניים רגישים, כך לפי דיווח של 'רויטרס'. 15:33: דובר צה"ל: "במסגרת שיפור מערך ההתרעה לאזרחים, פיקוד העורף משדרג את תהליך הפצת ההנחיה המקדימה לירי טילים מזירות רחוקות באמצעות חלוקה מדויקת יותר של אזורי ההנחיה המקדימה. "הדבר נעשה בכדי לצמצם את קבלת ההנחייה המקדימה לאזרחים שאינה רלוונטית עבורם ולאפשר שגרת חירום. נדגיש כי אין שינוי בהנחיות ההתגוננות לאזרח". עם קבלת ההנחיה המקדימה יש לשפר את המיקום למרחב המוגן המיטבי באזור. במקרה של קבלת התרעה, יש להיכנס למרחב מוגן ולשהות בו עד לקבלת הודעת סיום אירוע. 14:45: דובר צה"ל, אפי דפרין, אומר ל-CNN כי ישראל ערוכה, בתיאום עם ארה״ב, "לפעול באיראן לפחות עד פסח, ואף מעבר לכך".

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

13:26: עד כה נמסר למוקד איחוד הצלה על מספר זירות נפילות רסיסי יירוטים במרכז הארץ. צוותי הרפואה של איחוד הצלה סורקים. דיווחים על מספר פצועים קל בבני ברק בעקבות פגיעה במבנה בן ארבע דומות בעיר.

13:22: אזעקות הופעלו במרכז.

13:15: זוהו שיגורים נוספים מאיראן: בדקות הקרובות צפויות אזעקות במרכז הארץ.

12:50: פראמדיק מד"א שמחה סימנדוייב סיפר: "קיבלנו דיווחים על מספר זירות של הרס. באחת הזירות התהלכו אלינו שני גברים בני 62 ו-44 שנחבלו קלות כתוצאה מחלקי אספלט שפגעו בהם, ככה"נ בעקבות ההדף. הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה, ופינינו אותם לבתי החולים כשמצבם מוגדר קל. אנחנו קוראים לציבור להקפיד על הנחיות פיקוד העורף ולהיכנס למרחבים המוגנים מיד בהישמע האזעקה. האירוע הזה הסתיים עם פצועים קלים בלבד, אבל יכל להסתיים בטרגדיה."

12:29: תיעוד מיוחד ממערב איראן: חיל האוויר חיסל חיילים ממערך הכטב"מים בעת שברחו מאתר אחסון ושיגור שהותקף.

תיעוד מתקיפת אתרי האחסון וחיסול החיילים בעת בריחתם

12:15: במד"א מעדכנים, כי לאחר הסריקות שבוצעו, שני בני אדם נפצעו באורח קל במטח האחרון לעבר המרכז. "צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי ל-2 גברים כבני 50 במצב קל עם חבלות קלות. עדכון בהמשך", נמסר ממד"א.

12:10: דוברות המשטרה: שוטרי מחוז ת"א,לוחמי מג"ב וחבלנים מטפלים כעת במס' זירות נפילה של פריטי אמל"ח בתחום המחוז. במשטרת ישראל התקבלו לפני זמן קצר דיווחים על נפילת פריטי אמל"ח בתחום מחוז ת"א. שוטרים וחבלני המשטרה פועלים כעת על מנת לבודד את זירות הנפילה- ללא נפגעים בשלב זה.

12:02: דוברות איחוד הצלה - שאגת הארי: בהמשך לשמיעת האזעקות ברחבי הארץ. עד כה נמסר למוקד איחוד הצלה על מספר זירות נפילות רסיסי יירוטים במרכז הארץ. צוותי הרפואה של איחוד הצלה סורקים. תעודכנו בהמשך.

12:00: אזעקות נשמעו כעת בחניתה, נהריה, סער, גשר הזיו, איזור תעשייה מילואות צפון, בצת, חוף בצת, לימן, מצובה, ראש הנקרה, שלומי, חוף אכזיב.

11:57: הטיל ששוגר מאיראן ככל הנראה היה מתפצל. עד כה דווח על מספר זירות נפילה בעיר תל אביב, ככל הנראה לא היו נפגעים בגוף.

11:53: הירי לעבר מרכז הארץ, הטיל ששוגר ככל הנראה נפל בשטח פתוח, אך בוצע גם יירוט - טרם ברור כמה טילים שוגרו, יש להישאר עדיין במרחב מוגן.

11:49: אזעקות נשמעות כעת באיזור המרכז, השומרון ומקומות נוספים - הרשימה המלאה:

יצהר, כפר תפוח, רחלים, אביתר, אריאל, נופי נחמיה, כפר נוער בן שמן, פלמחים, אירוס, באר יעקב, בית חנן, בית עובד, בן שמן, גינתון, גן שורק, לוד, נטעים, ניר צבי, נס ציונה, בית נחמיה, חדיד, גבעת חן, הרצליה - מערב, הרצליה - מרכז וגליל ים, רעננה, אלישמע, ג'לג'וליה, ירחיב, כפר מל''ל, כפר סבא, מתן, נווה ימין, נירית, רמות השבים, שדי חמד, אלפי מנשה, ברקן, חוות יאיר, יקיר, נופים, עמנואל, קריית נטפים, קרני שומרון, רבבה, אזור תעשייה ברקן, דורות עילית, חוות נוף אב"י, פארק תעשיות פלמחים, תעשיון צריפין, זיתן, כפר טרומן, אחיעזר, בית עריף, שוהם, אזור תעשייה אריאל, בית אריה, איירפורט סיטי, חוות עולם חסד, חוות שוביאל, עופרים, אורנית, גני עם, הוד השרון, חגור, חורשים, ירקונה, כפר ברא, עדנים, עץ אפרים, שערי תקווה, ברוכין, מתחם גלילות, מתחם פי גלילות, תל אביב - דרום העיר ויפו, תל אביב - מזרח, תל אביב - מרכז העיר, תל אביב - עבר הירקון, אור יהודה, אזור, בני ברק, בת ים, גבעת השלושה, גבעת שמואל, גבעתיים, גת רימון, חולון, יהוד מונוסון, כפר סירקין, מעש, מקווה ישראל, סביון, פארק אריאל שרון, פתח תקווה, קריית אונו, ראשון לציון - מזרח, ראשון לציון - מערב, רמת גן - מזרח, רמת גן - מערב, רמת השרון, אלעד, בארות יצחק, בני עטרות, גבעת כ''ח, גני תקווה, כפר קאסם, מגשימים, מזור, נווה ירק, נופך, נחלים, נחשונים, עינת, ראש העין, רינתיה, תחנת רכבת ראש העין, אזור תעשייה חבל מודיעין שוהם, אלקנה, בית דגן, ברקת, חמד, טירת יהודה, יגל, כפר חב''ד, משמר השבעה, צפריה, בית עלמין מורשה, חוות אביחי, מסוף אורנית, עלי זהב - לשם, פדואל, אזור תעשייה אפק ולב הארץ, גנות, חוות צרידה, חוות שחרית, מרכז אזורי דרום השרון. בנה, גמזו, כפר דניאל, מבוא מודיעים, נצר סרני, רחובות, אזור תעשייה נשר - רמלה, אחיסמך, ישרש, מצליח, עיינות, רמלה, נאות קדומים, נווה צוף, נחליאל, נילי, נעלה, עטרת, גופנה, חוות מגנזי, חוות נווה צוף, מכינת אלישע, כפר שמריהו, אייל, בית ברל, גן חיים, חרות, טירה, כוכב יאיר - צור יגאל, משמרת, ניר אליהו, צופית, רמת הכובש, שדה ורבורג, ארסוף, בני ציון, בצרה, געש, חרוצים, צופים, רשפון, שפיים

11:43: זוהו שיגורים מאיראן לעבר ערי המרכז, איזור ירושלים והשומרון - הרשימה המלאה של היישובים בהם צפויות אזעקות:

חוות יאיר, יקיר, נופים, עמנואל, קרני שומרון, אבני חפץ, אזור תעשייה בראון, אזור תעשייה שחק, איתמר, אלון מורה, הר ברכה, חוות גלעד, חיננית, חרמש, יצהר, כפר תפוח, מבוא דותן, מגדלים, ענב, קדומים, ריחן, שבי שומרון, שקד, אביתר, גבעת פורת יוסף, דורות עילית, חוות אביה, חוות אל נווה, חוות אלחי, חוות מגדלים, חוות מרום שמואל, חוות שדה, חומש, חרמש דרום, טל מנשה, אלפי מנשה, אלקנה, עץ אפרים, צופים, שערי תקווה, אביחיל, גבעת חן, נתניה - מזרח, נתניה - מערב, רעננה, שושנת העמקים, אורנית, אייל, אלישמע, בית ברל, בני דרור, ג'לג'וליה, גאולים, גן חיים, גני עם, הוד השרון, חגור, חורשים, חרות, טייבה, טירה, יעבץ, יעף, ירחיב, ירקונה, כוכב יאיר - צור יגאל, כפר ברא, כפר הס, כפר מל''ל, כפר סבא, כפר עבודה, כפר קאסם, משמרת, מתן, נווה ימין, נווה ירק, ניר אליהו, נירית, עדנים, עזריאל, עין ורד, עין שריד, פורת, פרדסיה, צופית, צור יצחק, צור משה, צור נתן, קדימה צורן, קלנסווה, רמות השבים, רמת הכובש, שדה ורבורג, שדי חמד, שער אפרים, תחנת רכבת ראש העין, תל מונד, אבן יהודה, אודים, ארסוף, בית יהושע, בני ציון, בצרה, געש, חרוצים, יקום, כפר נטר, מכון וינגייט, רשפון, שפיים, תל יצחק, אזור תעשייה כפר יונה, אזור תעשייה עמק חפר, אחיטוב, אליכין, אלישיב, אמץ, בארותיים, בורגתה, בחן, בית הלוי, בית חרות, בית ינאי, בית יצחק - שער חפר, ביתן אהרן, בת חן, בת חפר, גאולי תימן, גבעת חיים איחוד, גבעת חיים מאוחד, גבעת שפירא, גן יאשיה, גנות הדר, הדר עם, המעפיל, המרכז האקדמי רופין, העוגן, זמר, חבצלת השרון וצוקי ים, חגלה, חופית, חיבת ציון, חניאל, חרב לאת, יד חנה, ינוב, כפר הרא''ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר ידידיה, כפר יונה, כפר מונש, מכמורת, מסוף אורנית, מעברות, משמר השרון, נורדיה, ניצני עוז, נעורים, עולש, עין החורש, תנובות, מרכז אזורי דרום השרון, סלעית, שלומציון, בתרונות, החווה של אורי כהן, החווה של יאיא, החווה של מנחם, החווה של עשהאל, חוות גנות, חוות הרשאש, חוות יד השומר, חוות עמיאל, חוות פריאל, חוות ראש תאנה, מלאכי השלום, מצפור פצאל, עינות קדם, ארגמן, בקעות, גיתית, גלגל, חמדת, חמרה, ייט''ב, יפית, מבואות יריחו, מחולה, מכורה, מעלה אפרים, משואה, משכיות, נעמה, נערן, נתיב הגדוד, פצאל, רועי, רותם, שדמות מחולה, תומר, גבע בנימין, כוכב השחר, מעלה מכמש, עדי עד, קידה, רימונים, אעירה השחר, בני אדם, החווה של זוהר, חוות בניהו, חוות חנינא, חוות ינון, חוות מלכיאל, חוות מעלה אהוביה, חוות נחלת צבי, מצפה דני, נווה ארז, ברקן, קריית נטפים, רבבה, אזור תעשייה אריאל, אזור תעשייה ברקן, אזור תעשייה שער בנימין, בית אל, בית אריה, בית חורון, ברוכין, גבעת אסף, גבעת הראל, דולב, חוות אביחי, טלמון, כוכב יעקב, מעלה לבונה, נווה צוף, נחליאל, נילי, נעלה, עטרת, עלי זהב - לשם, עלי, עמיחי, עפרה, פדואל, פסגות, רחלים, שבות רחל, שילה, תל ציון, אחיה, אריאל, אש קודש, גבעת הרואה, גופנה, חוות מגנזי, חוות נווה צוף, חוות נוף אב"י, חוות נחל שילה, חוות עולם חסד, חוות צרידה, חוות שוביאל, חוות שחרית, חרשה, יבוא דודי, כרם רעים, מגרון, מכינת אלישע, נופי נחמיה, נריה, עופרים, רמת מגרון, שדה אפרים, גבעת השלושה, גת רימון, כפר סירקין, מעש, פתח תקווה, אלעד, בארות יצחק, בני עטרות, גבעת כ''ח, מגשימים, מזור, נופך, נחלים, נחשונים, עינת, ראש העין, רינתיה, אזור תעשייה חבל מודיעין שוהם, בית נחמיה, בית עריף, ברקת, חדיד, טירת יהודה, כפר טרומן, שוהם, אזור תעשייה אפק ולב הארץ, איירפורט סיטי, תל אביב - דרום העיר ויפו, תל אביב - מזרח, תל אביב - מרכז העיר, תל אביב - עבר הירקון, אור יהודה, אזור, בני ברק, בת ים, גבעת שמואל, גבעתיים, הרצליה - מערב, הרצליה - מרכז וגליל ים, חולון, יהוד מונוסון, כפר שמריהו, מקווה ישראל, סביון, פארק אריאל שרון, קריית אונו, רמת גן - מזרח, רמת גן - מערב, רמת השרון, גני תקווה, בית עלמין מורשה, מתחם גלילות, מתחם פי גלילות, גיבתון, גמזו, גן שלמה, חשמונאים, כפר דניאל, כפר רות, לפיד, מבוא חורון, מבוא מודיעים, מודיעין - ליגד סנטר, מודיעין מכבים רעות, מודיעין עילית, מתתיהו, נוף איילון, שעלבים, נצר סרני, פארק תעשיות פלמחים, ראשון לציון - מזרח, ראשון לציון - מערב, רחובות, שילת, אזור תעשייה נשר - רמלה, אחיסמך, אירוס, באר יעקב, בית חנן, בית עובד, בן שמן, גאליה, גינתון, גן שורק, ישרש, כפר נוער בן שמן, לוד, מצליח, נטעים, ניר צבי, נס ציונה, עיינות, רמלה, תעשיון צריפין, אחיעזר, בית דגן, בית חשמונאי, בית עוזיאל, גזר, גני הדר, גני יוחנן, זיתן, חולדה, חמד, יגל, יד רמב''ם, יסודות, יציץ, כפר ביל''ו, כפר בן נון, כפר חב''ד, כפר שמואל, כרמי יוסף, מזכרת בתיה, משמר איילון, משמר דוד, משמר השבעה, נאות קדומים, נען, נצר חזני, סתריה, עזריה, פדיה, פתחיה, צפריה, קריית עקרון, רמות מאיר, גנות, כפר האורנים, מודיעין - ישפרו סנטר, אביעזר, אדרת, אזור תעשייה הר טוב - צרעה, אשתאול, בית שמש, בקוע, גבעות עדן, גיזו, הראל, זנוח, טל שחר, ישעי, כפר אוריה, לטרון, מחסיה, מיני ישראל - נחשון, מסילת ציון, נווה מיכאל - רוגלית, נווה שלום, נחם, נחשון, נתיב הל''ה, צלפון, צרעה, רטורנו - גבעת שמש, תעוז, תרום, אבו גוש, בית מאיר, בר גיורא, גבעת יערים, יד השמונה, כסלון, כפר הנוער קריית יערים, מטע, נווה אילן, נטף, נס הרים, עין נקובא, עין ראפה, קריית יערים, רמת רזיאל, שואבה, שורש, אזור תעשייה ברוש, שדה דוד, תלמים, בית נקופה, הר אדר, מעלה החמישה, צובה, קריית ענבים, מבוא ביתר, צור הדסה, פלמחים, בית אלעזרי, בית חלקיה, בני ראם, גדרה, גני טל, חפץ חיים, יבנה, יד בנימין, כפר הנגיד, קדרון, רבדים, אזור תעשייה רבדים, בית גמליאל, בן זכאי, בניה, גבעת ברנר, גבעת וושינגטון, כפר אביב, כפר מרדכי, כרם ביבנה, מישר, משגב דב, מתחם בני דרום, עשרת, קבוצת יבנה, שדמה, אזור תעשייה גדרה, מעון צופיה, אזור תעשייה עד הלום, אשדוד - א,ב,ד,ה, אשדוד - איזור תעשייה צפוני, אשדוד - ג,ו,ז, אשדוד - ח,ט,י,יג,יד,טז, אשדוד -יא,יב,טו,יז,מרינה,סיטי, בני דרום, ניר גלים, אביגדור, אבן שמואל, אורות, אזור תעשייה באר טוביה, אזור תעשייה קריית גת, אחווה, אחוזם, איתן, אל עזי, באר טוביה, גת, ינון, כפר אחים, כפר הרי''ף וצומת ראם, כפר ורבורג, כפר מנחם, נועם, עוזה, ערוגות, קריית גת, כרמי גת, קריית מלאכי, שדה משה, שלווה, תימורים, תלמי יחיאל, אזור תעשייה כנות, ביצרון, בני עי''ש, גן הדרום, גן יבנה, חצב, חצור, כנות, נווה מבטח, תחנת רכבת קריית מלאכי - יואב, אלומה, אמונים, בית גוברין, בית ניר, בית עזרא, גבעתי, גלאון, גפן, ורדון, זבדיאל, זוהר, זכריה, זרחיה, יד נתן, כפר זוהרים, לוזית, לכיש, מנוחה, מרכז שפירא, משואות יצחק, נגבה, נהורה, נוגה, נחושה, נחלה, ניר בנים, ניר ח''ן, סגולה, עגור, עוצם, עזר, עזריקם, עין צורים, צפרירים, קדמה, קוממיות, רווחה, שדה יואב, שדה עוזיהו, שדות מיכה, שחר, שפיר, שריגים - לי-און, שתולים, תירוש, אזור תעשייה תימורים, גבעת ישעיהו, פארק תעשייה ראם.

11:40: אזעקות כעת באילות, אילת, אזור תעשייה שחורת.

11:35: זוהו שיגורים מאיראן אילות, אזעקות צפויות להישמע באילת, אזור תעשייה שחורת, אליפז ומכרות תמנע, באר אורה, גרופית, יהל, יטבתה, לוטן, נאות סמדר, נווה חריף, סמר, ספיר, עין יהב, פארן, צופר, צוקים, קטורה, שחרות, שיטים.

11:15: על פי דיווחים המגיעים מאיראן, בתקיפות האחרונות של צה"ל, הופצץ בסיס חיל האוויר האיראני ועשן רב מיתמר במקום.

11:08: באיראן מנסים לשדר עסקים כרגיל ובמשמרות המהפכה הוציאו היום מסר לציבור, לפיו: "אנחנו מתחייבים לצוד את ראש ממשלת ישראל נתניהו - ולהרוג אותו".

10:00: הפעילות של כוחות צה"ל נמשכת גם בזמן הלחימה מול האויב העיקרי - איראן.

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה

10:41: דובר צה"ל הוציא אזהרה דחופה לתושבי הפרברים הדרומיים, ובמיוחד לתושבי השכונות הבאות: חארת חרייק, ע'וביירי, לילאקי, חאדאת, בורג' אל-בראג'נה, טהוויטאת אל-רדיר וצ'יה.

10:34: שר החוץ האיראני ערקאצ'י, התראיין לכלי תקשורת ערבי, שם הוא טען, כי בנו של חמינאי - המנהיג העליון החדש בריא לחלוטין והוא זה שמנהל את כל ענייני המלחמה.

10:31: לאחר שהאיראנים ביצעו תקיפות משמעותיות בשטחן, כעת הם רוצים להגיע להבנות - בהודעת שר החוץ האיראני, נאמר: "הרפובליקה האיראנית מברכת על כל יוזמה שתוביל לסיום המלחמה. ובשל כך יש ערוצי תקשורת דיפלומטיים עם קטאר, ערב הסעודית, עומאן ושאר מדינות האיזור.

10:20: בגלי צה"ל דווח היום, כי השר לשעבר רון דרמר, שעושה כעת 'מילואים' בשליחות נתניהו, ביקר בזמן האחרון בסעודיה, כדי לדון בנושא הלבנוני וההצעות השונות שעלו על הפרק. עד כה הדיווח לא הוכחש על ידי ישראל.

10:03: דובר צה"ל מעדכן כי צה״ל החל לפני זמן קצר בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני במערב איראן.

09:39: התרעה על חדירת כטב"מ ביישוב שתולה בקו העימות.

09:37: פיקוד העורף מודיע כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן באזורים קו העימות, גליל עליון.

09:27: אזעקות על ירי רקטות וטילים הופעלו ביישובים פסוטה, כסרא סמיע, מגדל תפן, כפר ורדים, חוסן, מעלות תרשיחא, אבן מנחם, אבירים.

09:10: צה"ל השלים אתמול (שבת קודש), גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון.

במסגרתו, חיל האוויר תקף במרחב אל קטראני, מספר אתרי שיגור של ארגון הטרור חיזבאללה, מהם מחבלי הארגון תכננו לבצע שיגורים בטווח הזמן המיידי.

בנוסף, הותקפו והושמדו מפקדות של יחידת 'כוח רדואן' של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות, מהן פעלו מחבלי הארגון לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה.

דובר צה"ל מציין כי מתחילת מבצע "שאגת הארי", צה"ל תוקף מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה בצורה רחבה ופוגע ביכולת הפיקוד והשליטה של הארגון, במצבו הכלכלי ובאמצעי הלחימה שברשותו.

09:04: בהמשך למטח האחרון לאזורים מרכז הגליל, גליל עליון והמפרץ - פיקוד העורף מודיע כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

09:03: במטח האחרון לצפון לעכו שוגר טיל אחד שיורט בהצלחה ולגליל המערבי כחמישה שיגורים.

08:59: אזעקות הופעלו בקו העימות ובגליל העליון ביישובים אבירים, כפר ורדים, מעלות תרשיחא, מגדל תפן, חוסן, פסוטה, מעונה.

08:54: אזעקות הופעלו בגליל העליון ביישובים אזור תעשייה שער נעמן, ג'דידה מכר, כפר מסריק, עין המפרץ, עכו - אזור תעשייה, עכו - רמות ים, עכו.

08:50: לאחר יירוט הטיל פיקוד העורף מעדכן כי באזורים יהודה, ים המלח, מרכז הגליל, גליל עליון, המפרץ, דרום הנגב, מערב הנגב, מרכז הנגב, עוטף עזה, ערבה - ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

08:40: מטח משולב - אזעקות הופעלו במקביל גם בקריות בשל ירי מלבנון.

08:39: בעקבות שיגור מאיראן התרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בנגב ובאזור יהודה.

08:30: השיגורים לאזור רמת הגולן והגליל העליון יורטו בחסדי שמים בהצלחה, פיקוד העורף מעדכן כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

08:19: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בצפון הארץ.

08:15: דובר צה"ל: צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.

07:50: רשויות הביטחון באיראן טוענים כי עצרו 20 חשודים ממחוז אזרבייג'ן בחשד ששיתפו מידע עם ישראל.

07:20: חיל האוויר תקף דירה בצידון שבדרום לבנון.

07:00: מאז חצות לילה, מספר דו ספרתי של שיגורים מאיראן לעבר מדינת ישראל.

06:55: פיקוד העורך הודיע כי תושבי הדרום יכולים לצאת מהמרחב המוגן.

06:50: מד"א: לא היו נפגעים כתוצאה מהמטח לעבר מרכז הארץ.

06:43: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בדרום הארץ.

06:41: דובר צה"ל מעדכן כי תושבי המרכז יכולים לצאת מהמרחב המוגן.

06:37: זוהו שיגורים נוספים מאיראן לדרום הארץ.

06:34: יורט השיגור מלבנון לעבר מרכז הארץ, בחסדי ה' לא היו נפגעים.

06:30: אזעקות הופעלו במרכז הארץ בשל שיגור מלבנון.

06:20: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בדרום הארץ.

06:13: זוהו שיגורים מאיראן לעבר דרום הארץ.

06:00: פיקוד העורף הודיע כי תושבי המרכז יכולים לצאת מהמרחבים המוגנים.

05:38: אזעקות הופעלו במרכז הארץ בשל שיגורים מאיראן.