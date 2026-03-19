ל"ג בעומר במקלטים? ההערכה שהשמיע הגורם הביטחוני בדיון הסגור

גורם ביטחוני ישראל אמר לשרי הממשלה כי יש "לאכול את הסטייקים של יום העצמאות במקלטים". כך דווח הערב (חמישי) במהדורה המרכזית של ערוץ I24NEWS.

לפי הדיווח, של הכתב הפוליטי נדב אלימלך, השרים תפסו את ההערכה הזו בחצי הלצה. משמעותה הייתה שהמערכה עלולה להימשך עוד הרבה זמן. הדבר מתכתב עם דיווח נוסף מהימים האחרונים ולפיו יש לצה"ל מטרות לתקיפה באיראן - לשישה השבועות הקרובים.

יחד עם זאת, כך דווח, למרות ההיערכות בישראל למערכה ממושכת, בעצימות כזו או אחרת, ההבנה היא כי הכל תלוי בסופו של דבר בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הוא יכול להחליט על עצירת האש בכל רגע.

עוד דווח העיתונאי עמיחי שטיין בערוץ I24NEWS, כי הן גורמים ישראלים והן גורמים אמריקנים שותפים להערכה כי המלחמה תמשך אל תוך חג הפסח לפחות. לא מדובר רק בהערכה ישראלית כי אם גם באמריקנית כאמור.