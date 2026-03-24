שניים נוספים נפצעו קל

עצוב: נקבע מותה של אישה מירי חיזבאללה | "פגיעה רב מערכתית"

אישה נהרגה מירי של חיזבאללה לעבר צפון הארץ 

הזירה הקשה בצפון (צילום: מד"א)

אישה כבת 30 נהרגה בשעות הערב (שלישי) כתוצאה מירי רקטה של ארגון הטרור לעבר אזור אצבע הגליל ודרום עמק החולה.

צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה בצומת מחניים דיווחו כי האישה סבלה מחבלה רב מערכתית קשה ולאחר בדיקות רפואיות נאלצו לקבוע את מותה במקום.

בנוסף להרוגה, העניקו כוחות הרפואה טיפול לשני בני אדם שנפצעו באורח קל מרסיסים. האירוע התרחש במסגרת מטח שיגורים שזוהה ביישובי הצפון, ובעקבותיו החלו כוחות משטרה גדולים ממחוז צפון, לוחמי מג"ב וחבלני משטרת ישראל לסרוק את זירות הנפילה ולטפל בפריטי האמל"ח.

בשל הטיפול בזירה ופעילות כוחות הביטחון, נסגר כביש 90 לתנועת כלי רכב באזור האירוע. שוטרי אגף התנועה נפרסו בנקודות המרכזיות כדי להכווין את הנהגים לצירים חלופיים. המשטרה קראה לציבור להימנע מהגעה לאתרי הנפילה ולא להתקרב לחלקי יירוט או רסיסים שעלולים להוות סכנה.

מדוברות המשטרה נמסר כי "הכוחות ערוכים ופרוסים בכל הגזרות להמשך מתן מענה לאירועים חריגים. הציבור מתבקש להמשיך ולהישמע להנחיות כוחות ההצלה ולדווח למוקדי החירום על כל זיהוי של חפץ חשוד או זירה נוספת".

