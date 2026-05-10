בבלי
הסתה ללא הפסקה

שוב זה קורה: תושב ירושלים נעצר בחשד שאיים לפגוע בשר בן גביר 

המשטרה עצרה תושב ירושלים בשנות ה-60 לחייו בחשד שאיים לפגוע בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר | החשוד שוחח עם אדם אחר בטלפון ולפי החשד במהלך השיחה השמיע איומים נגד השר בן גביר (משטרה)

החשוד לאחר המעצר (צילום: דוברות המשטרה)

המשטרה הודיעה כי עצרה היום (ראשון) תושב ירושלים בשנות ה-60 לחייו, בחשד לכך שאיים לפגוע בשר לביטחון לאומי . לפי ההודעה, החקירה נפתחה בעקבות תלונה שהוגשה למשטרה, והחשוד הועבר לחקירה בתחנת חברון.

לפי הודעת המשטרה, "שוטרי מרחב יהודה של מחוז ש"י פתחו בשעות הצהריים בחקירת תלונה שעניינה איומים לפגיעה כנגד השר לביטחון לאומי". התלונה הוגשה על ידי אזרח, שטען כי החשוד "שוחח עמו טלפונית ובמהלך שיחה זו, השמיע באוזניו איום כלפי אותו נבחר ציבור". 

"מיד עם קבלת התלונה, החלו פעולות חקירה תוך שבמקביל עודכנו בעניין זה גורמי ביטחון נוספים, בהתאם" נאמר. כאמור, החשוד אותר לפני זמן קצר, כשבסיוע שוטרי מחוז ירושלים הוא עוכב והועבר לחקירה בגין איומים בתחנת המשטרה בחברון. ממשטרת ישראל נמסר כי חקירת האירוע נמשכת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר