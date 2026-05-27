מחריד: ילד בן 3 נהרג בתאונה קטלנית, הנהג לא הבחין בו בכביש

טרגדיה קשה ומטלטלת הערב (רביעי) באור עקיבא: ילד הולך רגל כבן 3 בלבד איבד את חייו בצורה טראגית, לאחר שנפגע בעוצמה על ידי רכב פרטי ברחוב רבי שלום שבזי בעיר.

האירוע הקשה התרחש בשעות הערב המוקדמות, אז התקבלו הדיווחים הראשונים במוקדי החירום על פגיעה קשה בילד קטן בלב השכונה. אל הזירה זרמו מיד כוחות הצלה רבים, בהם חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום וארגון איחוד הצלה, אשר נתקלו במחזה קשה ביותר של הפעוט כשהוא מוטל על הכביש לצד הדרך, לאחר שספג פגיעה ישירה וקשה מהרכב המעורב.

צוותי הרפואה הראשונים שהגיעו למקום הבחינו מיד כי הילד נמצא במצב קריטי, כשהוא מחוסר הכרה לחלוטין, ללא דופק וללא נשימה, וסובל מחבלות קשות ביותר ומפגיעה רב-מערכתית בכל חלקי גופו. החובשים לא איבדו זמן, פרסו את הציוד הרפואי המתקדם על הכביש והחלו לנהל מאבק עיקש והירואי על חייו של הפעוט.

הטיפול בשטח כלל ביצוע פעולות החייאה מתקדמות, עיסויי חזה ממושכים, הנשמות ומתן תרופות מצילות חיים, כאשר כל העת מתקהלים מסביב תושבי השכונה ובני משפחה הנתונים בסערת רגשות וחרדה עמוקה לגורלו של הילד.

לאחר דקות ארוכות ומורטות עצבים של טיפול רפואי אינטנסיבי בשטח, הועלה הפעוט לניידת טיפול נמרץ של מד"א. הפינוי לבית החולים "הלל יפה" בחדרה הסמוכה נעשה במהירות הבזק תחת ליווי משטרתי, כאשר הצוות הרפואי בתוך האמבולנס ממשיך להילחם על חייו ולא מפסיק את פעולות ההחייאה ולו לרגע אחד, תוך הגדרת מצבו כאנוש וקריטי. במקביל, בבית החולים הועמדו צוותי חדר הטראומה והרופאים הבכירים בכוננות שיא לקראת הגעת הניידת, במטרה להעניק לו את הטיפול הכירורגי הדחוף ביותר בניסיון להצילו.

עם הגעתו של האמבולנס לבית החולים, הועבר הילד במהירות לחדר ההלם, שם המשיכו הרופאים במאמצים עילאיים ובפעולות החייאה מורכבות במטרה להחזיר את דופק ליבו. אולם, חומרת הפגיעות הרב-מערכתיות שספג מגופו של הרכב היו קשות מנשוא, ולדאבון הלב, לאחר זמן קצר נאלצו הגורמים הרפואיים בבית החולים להרים ידיים ולקבוע רשמית את מותו של הילד. הבשורה המרה והקשה הכתה בהלם ובתדהמה את הצוותים הרפואיים ואת הקהילה כולה, המתקשה לעכל את האסון הפתאומי שגבה את חייו של פעוט רך בשנים.

במקביל למאמצים הרפואיים, כוחות משטרה גדולים של תחנת חדרה הגיעו במהירות לזירת התאונה ברחוב רבי שלום שבזי וסגרו את האזור לתנועה כדי לאפשר עבודה סטרילית. אל השטח הוקפצו בוחני תאונות הדרכים של מרחב 'מנשה' במשטרת ישראל, אשר החלו מיד באיסוף ממצאים פיזיים מהכביש, בחינת סימני הבלימה, ותשאול מקיף של עוברי אורח שהיו עדים לתרחיש האימים. השוטרים עיכבו לחקירה גם את נהג הרכב הפרטי הפוגע, במטרה לבחון את נסיבות המקרה, לבדוק האם מדובר בהיסח דעת, במהירות מופרזת או בחוסר תשומת לב, ולפענח כיצד אירעה התאונה הקטלנית שגבתה מחיר דמים כה כבד.