ראש הממשלה נתניהו כינס הערב מסיבת עיתונאים באמצעות אפליקציית 'זום', בה התייחס להסכם שנחתם בין ישראל ללבנון. בסיום אפשר ראש הממשלה לשאול שאלות שעסקו בעיקר בנושא הגיוס והבחירות.

הדברים המלאים: ״אזרחי ישראל היקרים, אתמול לפני כניסת השבת השגנו הישג היסטורי למדינת ישראל. אחרי משט ומתן ישיר בין ישראל ללבנון, בתיווכה של ארה"ב, הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, ובעזרת השם גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות.

במסגרת ההבנות, ארה"ב ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת הביטחון בתוך לבנון כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. אנחנו נמשיך להחזיק בה עד שחיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם, עד שלא יישקף עוד איום על ישראל מצד לבנון.", הבטיח ראש הממשלה.

נתניהו אמר כי מדובר בהסכם שמביך את חיזבאללה ואיראן: "אני רוצה שתדעו - זוהי מכה גדולה לאיראן ולחיזבאללה, איראן שניסתה לכפות עלינו נסיגה מדרום לבנון. אתם שמעתם את הדרישות האלה כל הזמן, ושמעתם גם את האכזבה שלהם, את הביקורת שלהם על ההסכם, שלהם ושל חיזבאללה. אני עמדתי על האינטרסים החיוניים שלנו והתנגדתי לרעיון הזה שיכפו עלינו נסיגה בתוקף.

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לבנון, ישראל וארה"ב בעצם אומרות לאיראן: זה לא עניינכם. אין לכם שום מעמד כאן. אין לכם שום מעורבות ושום תפקיד – לא לכם, לא לחיזבאללה ולא לשום ארגון טרור."

ראש הממשלה עבר להתייחס לאזורי הפיילוט מהם ישראל תיסוג באופן ראשוני: "ישראל ולבנון הסכימו על שני אזורים סמוכים לקו הצהוב, שהומלצו ע"י צה"ל, שבהם יהיה פיילוט של פירוק חיזבאללה והעברת השטח לשליטת צבא לבנון.

זה הישג עצום, כי מה הם ניסו? הם ניסו להוציא אותנו משם, בכל מיני אמצעים, בכל מיני לחצים. זה כמובן לא יקרה", אמר נתניהו.

"אני מודה לנשיא טראמפ ולמזכיר המדינה רוביו על המעורבות שלהם והתרומה שלהם והשגת ההבנות הללו. אני מודה לממשלת לבנון ולעם בלבנון, הם גילו אומץ רב. אני מודה לשגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר והצוות שלנו, הם ייצגו נאמנה את ישראל בשיחות.

אנחנו שוברים את ציר הטרור האיראני, אבל אנחנו גם שוברים את הציר המדיני האיראני.

הצלחנו להגיע למסגרת ההבנות הללו מסיבה פשוטה: כי הכינו קשות את חיזבאללה. וחיזבאללה שציפה לסיוע של איראן לא קיבל אותו, כי הכינו קשות את איראן, ואת כל זה עשינו בזכות הגבורה של לוחמינו, וגם בזכות ההחלטות המושכלות והאמיצות שקיבלנו.

אני רוצה להזכיר לכם מה היה בלבנון: לחיזבאללה היו 150 אלף טילים ורקטות, ואנחנו חיסלנו כ-90 אחוז מהמאגר העצום הזה. אנחנו הדהמנו אותם בביפרים, חיסלנו את נסראללה, חיסלנו את מפקדי כוח רדואן.

רק בשבועיים האחרונים חיסלנו למעלה מ-200 מחבלים, ומתחילת המלחמה למעלה מ-9,000 מחבלי חיזבאללה!".

ראש הממשלה המשיך והתייחס להישגים של ישראל בלבנון: "השתלטנו על הבופור ואנחנו נשארים בבופור, השתלטנו על רכס עלי טאהר, על בינת ג'בייל, הם בשליטתנו. אנחנו מחסלים את תשתיות הטרור שלהם בכל המרחב, בכל האזור הצהוב הזה, אנחנו פשוט מחסלים את תשתיות הטרור. יש שם בונקרים, יש שם מנהרות, יש שם כפרי טרור, אנחנו מחסלים את הכל. עוד לא סיימנו, יש לנו עוד עבודה לעשות, בעיקר מול הבעיה העולמית של רחפני הנפץ, וגם בזה אנחנו נהיה הראשונים בעולם שנביא פתרון."

נתניהו הוסיף: "אבל מה שברור זה דבר אחד: יש פה הישג היסטורי. ההסכם הזה מחזק את ישראל ולבנון, ומחליש את איראן וחיזבאללה. ובעזרת השם, זה סימן לבאות.

אנחנו נמשיך לעשות את כל הדרוש כדי להשיב את הביטחון לתושבי הצפון. בדיוק כפי שעשינו בהצלחה בדרום. עשינו את זה שוב בזכות גבורת הלוחמים והמפקדים, וגם בזכות העמידה האיתנה שלכם תושבי הצפון, ואנחנו מביאים לכם לא רק את הסיוע הביטחוני, אלא גם למעלה מ-20 מיליארד שקל להחזרת השגשוג בצפון.

זה מה שאני רוצה לראות - גבול שקט בינינו לבין לבנון, גבול של שלום. ובצפון אני רוצה לראות ביטחון, שלום ושגשוג.

מה שקרה בדרום שמשגשג כרגע, בעוטף עזה, יקרה גם בצפון. זה היעד שלי, בעזרתם ובעזרת השם אנחנו נשיג אותו״.

לאחר מכן עבר ראש הממשלה לענות על שאלות שעסקו כאמור בגיוס ובבחירות.

ראש הממשלה אמר כי הוא מתכנן להקים ממשלת אחדות רחבה שאינה נשענת על הקולות הערביים. "זה אומר די לחרמות אני לא מחרים אף אחד כולם יכולים להצטרף, רק צריכים להסכים לעקרונות שלנו", אמר נתניהו, וחזר על התנגדותו ל"פתרון" שתי המדינות.

נתניהו התייחס גם למעצר בני הישיבות והטיח: "אם הייתי אומר לך שבמדינה באירופה המשטרה לוקחת תלמידי ישיבות לכלא היית מזדעזע", דברי נתניהו.

ראש הממשלה גם אמר שישיבות ההסדר החרדיות אומרות לו כי "מעצרים של בחורי ישיבה בתוך הישיבות גורמות לירידה בגיוס חרדים", עיתונאים הדגישו כי מעולם לא נעצר בחור ישיבה בתוך ישיבה.

נתניהו הדגיש עוד כי "לגבי מי שלא לומד תורה כן צריכות להיות סנקציות ואפשר להפעיל עליהם את כל המשקל של החוק".