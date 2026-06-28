ראשי הרשויות בצפון עדכנו הערב (ראשון) את התושבים כי בשעות הקרובות צפוי להישמע פיצוץ בעוצמה גבוהה באזור בעקבות פעילות של כוחות צה"ל. הסיבה לכך היא השמדת רשת מנהרות גדולה בדרום לבנון.

בפיקוד צפון עדכנו כי בשל עוצמת הפיצוץ, ייתכן שיופעלו התראות רעידת אדמה עצמאיות שאינן קשורות למערכת פיקוד העורף - אך אין כל סכנה לאזרחים. בין הרשויות ששלחו הודעות: מועצת מעלה יוסף ומועצת מרום הגליל.

בהודעה שנמסרה לתושבים נכתב: "בשעות הקרובות עתיד להתרחש פיצוץ בעוצמה גבוהה באזור מרכז הגליל המערבי. הדי פיצוצים עלולים להישמע בכלל הגזרה לרבות בעמק. מדובר על פעילות כוחותינו במסגרת השלמת השמדת תשתיות אויב.

עקב עוצמת הפיצוץ יתכן ויופעלו מערכות התרעה לרעידת אדמה שאינן מחוברות למערכת פקע"ר (מערכות עצמאיות). חשוב להדגיש כי אין מדובר ברעידת אדמה וכי לא נשקפת כל סכנה לתושבים כלל".