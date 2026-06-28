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תושבי הצפון עודכנו: בשעות הקרובות עתיד להתרחש פיצוץ גדול, יתכן ויופעלו התרעות

פיקוד צפון עדכן הערב את תושבי האזור כי בשעות הקרובות עתיד להתרחש פיצוץ בעוצמה גבוהה באזור מרכז הגליל המערבי, במסגרת השלמת השמדת תשתיות אויב | פיקוד צפון עדכן כי בעקבות עוצמת הפיצוץ, ייתכן שיופעלו מערכות התרעה לרעידת אדמה | בצה"ל הדגישו כי אין מדובר ברעידת אדמה וכי לא נשקפת סכנה לתושבים (צבא)

(צילום: דובר צה"ל)

ראשי הרשויות בצפון עדכנו הערב (ראשון) את התושבים כי בשעות הקרובות צפוי להישמע פיצוץ בעוצמה גבוהה באזור בעקבות פעילות של כוחות צה"ל. הסיבה לכך היא השמדת רשת מנהרות גדולה בדרום לבנון.

בפיקוד צפון עדכנו כי בשל עוצמת הפיצוץ, ייתכן שיופעלו התראות רעידת אדמה עצמאיות שאינן קשורות למערכת פיקוד העורף - אך אין כל סכנה לאזרחים. בין הרשויות ששלחו הודעות: מועצת מעלה יוסף ומועצת מרום הגליל. 

בהודעה שנמסרה לתושבים נכתב: "בשעות הקרובות עתיד להתרחש פיצוץ בעוצמה גבוהה באזור מרכז הגליל המערבי. הדי פיצוצים עלולים להישמע בכלל הגזרה לרבות בעמק. מדובר על פעילות כוחותינו במסגרת השלמת השמדת תשתיות אויב.

עקב עוצמת הפיצוץ יתכן ויופעלו מערכות התרעה לרעידת אדמה שאינן מחוברות למערכת פקע"ר (מערכות עצמאיות). חשוב להדגיש כי אין מדובר ברעידת אדמה וכי לא נשקפת כל סכנה לתושבים כלל".

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