משבר חריף ללא תקדים צפוי לפקוד את מערכת בתי הדין הרבניים בימים הקרובים, כאשר גורמים בכירים במערך שירותי הדת מזהירים כי החל מיום ראשון הבא יושבתו כלל השירותים הניתנים לציבור. המשבר פרץ לאחר שבג"ץ נתן צו המעכב את כניסתם לתוקף של כספים שאושרו בוועדת הכספים של הכנסת.

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מדובר בהעברה תקציבית בסכום של כ-18 מיליון שקלים, שנועדה לכסות תשלומים לספקים שונים הנחוצים לתפעול השוטף של מערך בתי הדין. בין הספקים המרכזיים נמנית חברת מיקרוסופט, המספקת את תשתיות השרתים והמערכות הטכנולוגיות להנהלת בתי הדין הרבניים בכל הארץ.

לדברי גורמים במערך, הספקים השונים הסכימו להמתין בסבלנות לקבלת התשלומים עד להשלמת ההליך התקציבי המתוכנן בוועדת הכספים, לאחר שקיבלו הבטחות מפורשות לתשלום. אולם צו בג"ץ שניתן לאחרונה חסם את העברת הכספים, ובכך נוצר מצב שבו הספקים אינם מקבלים את התשלומים המובטחים. לטענת בכירים במערכת, המצב עלול לגרום לפגיעה ישירה וחמורה באזרחים הזקוקים לשירותים דחופים מבתי הדין הרבניים.