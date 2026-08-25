אירוע חריג התרחש היום (יום שלישי) בסניף הדואר הממוקם במרכז העסקים ברחוב שדרות יחזקאל במודיעין עילית, כאשר עובדי הסניף גילו חבילה חשודה המכילה חומרים נוזליים. בעקבות החשד שהתעורר אצל עובדי הסניף, הוזנקו לזירה צוותי כיבוי והצלה מתחנה אזורית בנימין, יחד עם יחידות מיוחדות לניטור וטיפול בחומרים מסוכנים. הכוחות הגיעו במהירות למקום ופועלים כעת לטיפול באירוע תוך נקיטת אמצעי זהירות מרביים.

צוותי הכיבוי השלימו את בידוד הזירה ופינו את כלל האזרחים שנכחו בסניף הדואר בעת האירוע. על פי הפרטים שהתקבלו, מדובר בחבילה המכילה שני חומרים נוזליים שונים, כאשר באחת המעטפות התגלה חומר שנראה כללק ג'ל, והצוותים בודקים כעת את אופי החומר. טפסר משנה שלומי הרוש, מפקד תחנה אזורית בנימין, מסר: "מדובר באירוע בו חבילה עם שני חומרים הגיעה לסניף הדואר, ובעקבות דליפה מאחד החומרים נקראנו למקום. לוחמי האש, ובהם יחידה לטיפול בחומרים מסוכנים וכן צוותי ניטור הוזנקו למקום". הרוש הוסיף: "נכון לשעה זו אנו מבודדים את הזירה על מנת שלא לסכן את האזרחים השוהים בסמוך, והכוחות פועלים להגיע אל החומר בבטחה, על מנת לטפל בו ולמנוע את המשך הדליפה וריאקציה אפשרית בין שני החומרים".