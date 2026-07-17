הקהילה היהודית באיראן פרסמה הודעה חריגה ולא שגרתית, הקוראת לציבור שלא להגיע למתחם קבר מרדכי ואסתר בעיר המדאן. ההודעה, שפורסמה בערוצים הרשמיים של הקהילה, מציינת כי הסיבה לסגירה היא "שיפוצים ושיפורים מתמשכים" במתחם.

"לבני דתנו הנכבדים, עקב תיקונים ושיפורים מתמשכים במתחם קבר אסתר ומרדכי בהמדאן, לא ניתן לבקר במקום קדוש זה עד להודעה חדשה", כך נכתב בהודעה הרשמית שהופצה בקרב יהודי איראן.

עד לאחרונה, חברי הקהילה היהודית התבקשו לתאם כל נסיעה למתחם הקבר בהמדאן עם האגודה היהודית של טהרן. אולם ההודעה החדשה מבהירה באופן חד משמעי: "בנסיבות הנוכחיות, גם תיאום זה אינו אפשרי עד להודעה חדשה. לכן, כל בני דתינו הנכבדים מתבקשים להימנע מביקור ונסיעה להמדאן לקברם של מרדכי ואסתר עד להודעה חדשה".

הסיבה האמיתית: איומים מגורמים קיצוניים

אך מקורות המעורים בנושא מספרים סיפור שונה לחלוטין. על פי הטענות, תוכן המכתב אינו משקף את המציאות האמיתית, והסיבה האמיתית לסגירת המקום נעוצה באיומים שהתקבלו מצד גורמים קיצוניים במדינה.

העובדה שהיהודים התבקשו שלא להגיע למקום בכלל, ולא ניתן אפילו לבקש אישורי הגעה כפי שהיה נהוג בעבר, מחזקת את הטענה כי מדובר בסגירה הנובעת משיקולי ביטחון ולא משיפוצים שגרתיים.

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שמתחם קבר מרדכי ואסתר באיראן נמצא במוקד של אירועים בעייתיים. בשנת 2020 הוצת המקום על ידי אלמונים, ובשנת 2013 הושלכו רימוני יד לעבר המבנה, אם כי אז לא נגרם נזק משמעותי.