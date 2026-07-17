תקיפות באיראן, אילסוטרציה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

צבא ארצות הברית הרחיב הלילה (בין חמישי לשישי) את היקף פעולתו הצבאית נגד איראן, כאשר לראשונה מאז תחילת המערכה הנוכחית תקף גם מתקני תשתית ואנרגיה במדינה. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני (סנטקום) הודיע כי השלים גל תקיפות מסיבי שנמשך שעות ארוכות, בו השתתפו מטוסי קרב, כלי טיס בלתי מאוישים וספינות מלחמה.

על פי ההודעה הרשמית, חימוש מדויק פגע בעשרות מטרות צבאיות ברחבי איראן, בהן אתרי מעקב חופי, מערכות הגנה אווירית, תשתיות לוגיסטיות ויכולות ימיות של הרפובליקה האסלאמית. במקביל לתקיפות, עלו כוחות נחתים מהיחידה הימית ה-11 של צבא ארה"ב לבדיקה על מכלית הנפט Wen Yao במפרץ עומאן, כחלק מאכיפת המצור הימי על איראן. מזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', התייחס למצב והבהיר כי "איראן אינה שולטת במצר הורמוז". הגסת' צירף לדבריו תמונה של חייל אמריקני במיצר ניצב ליד דגל הרפובליקה האיסלאמית, במסר סמלי ברור לטהרן.

המטוסים יוצאים לתקיפה ( צילום: סנטקום )

נזקים נרחבים בדרום איראן

באיראן דיווחו על נזקים משמעותיים כתוצאה מהתקיפות, בעיקר במחוז הורמוזגן שבדרום המדינה. לפחות חמישה גשרים נפגעו, בהם גשר קוהורסתאן וגשר גיריווה, מה שהוביל לחסימה מלאה של צירים מרכזיים. בין הכבישים שנחסמו: כביש בנדר עבאס–חמיר–לאר וכביש קשאר–קוהורסתאן. בנוסף, הותקף שדה התעופה איראנשהר.

משרד האנרגיה האיראני מסר כי קווי חשמל בבנדר עבאס ובכפרים הסמוכים ניזוקו, ואספקת החשמל באזורים מסוימים במחוז קוהורסתאן נפגעה. כמו כן, הותקף מגדל תקשורת בבנדר עבאס ומגדל תצפית בנמל צ'בהאר. לפי הדיווחים הרשמיים באיראן, לפחות שני בני אדם נהרגו וארבעה נפצעו בתקיפת הגשרים, ושני אזרחים נוספים נפצעו בתקיפת תחנת הרכבת בבנדר עבאס.

התגובה האיראנית: ירי נרחב לעבר מדינות המפרץ

בתגובה לפעולה האמריקנית, פתחה איראן בסדרת תקיפות נגד יעדים אמריקניים ומדינות באזור. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו את בסיס א-תנף האמריקני, הממוקם במשולש הגבולות של סוריה, ירדן ועיראק. הבסיס פונה מחיילים לפני מספר חודשים, וזו הפעם הראשונה שהוא מותקף בסבב הנוכחי.

צבא איראן שיגר כטב"מים מסוג "ארש" לעבר מרכזי סיוע לוגיסטי של צבא ארה"ב בכוויית. הרשויות בכוויית דיווחו כי יירטו 32 כטב"מים. בבחריין הותקף בסיס חיל האוויר סאחיר, ונרשמו דיווחים על פיצוצים נוספים באזור. תקיפות נרשמו גם בקטאר, שם דווח על ילד שנפצע מרסיסי יירוט.

הדובר הצבאי האיראני, אבו אל-פדל שכארג'י, איים כי "אם התשתיות שלנו ייפגעו, כל התשתיות באזור יהיו המטרה שלנו. לעולם לא נוותר על הורמוז". בימים האחרונים שיגרו גורמים רשמיים בטהרן שורה של איומים פומביים, כאשר דובר מפקדת ח'אתם אל-אנביאא' של הכוחות המזוינים באיראן הבהיר כי "האויב הטיפש צריך לדעת שמה שעושים כוחות הביטחון של איראן אינו מכה שווה, אלא מכה עליונה - חמורה, נרחבת ומחרידה יותר מכל מה שהיה בעבר".

תקיפות אמריקניות באיראן - מהמראת המטוסים ושיגורי הטילים ועד הפגיעה ביעדים - צילום: CENTCOM תקיפות אמריקניות באיראן - מהמראת המטוסים ושיגורי הטילים ועד הפגיעה ביעדים | צילום: צילום: CENTCOM 10 10 0:00 / 1:09

פקיסטן מציבה קו אדום

בעקבות המצב והאיומים האיראניים על מדינות המפרץ, מסרה פקיסטן הודעה רשמית להנהגה האיראנית לפיה תקיפה נגד ערב הסעודית מהווה קו אדום עבורה, ותיחשב כתקיפה נגד פקיסטן עצמה. יצוין כי כוחות צבא פקיסטנים מוצבים בסעודיה כחלק מברית הגנה בין המדינות.

בישראל עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות. ההערכה הנוכחית בירושלים היא כי חרף ההסלמה, איראן אינה מעוניינת לגרור את צה"ל למערכה בשלב זה, ולכן נמנעת משיגורים לעבר ישראל. עם זאת, במערכת הביטחון נערכים לכלל התרחישים. גורם ישראלי רשמי התייחס למצב ואמר: "אנחנו ערוכים, ואם הם יעשו את הטעות הזאת – הם ישלמו מחיר כבד".

הממשל האמריקני נערך להרחבה משמעותית של היקף התקיפות הצבאיות באיראן, כך עולה מדיווחים שפורסמו בימים האחרונים. על פי הנתונים, התוכניות האמריקניות המתגבשות כוללות לא רק הגדלת תדירות ועוצמת התקיפות, אלא גם הרחבה ניכרת של בנק המטרות ופריסת היעדים שעל הכוונת.

במערכת הביטחון ובדרגים המדיניים בישראל עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות, כאשר העיתוי המדויק ליציאתו לפועל של המהלך האמריקני המורחב עדיין אינו ברור ונותר תלוי גם בהחלטות הדרג המדיני בבית הלבן. מדובר במשחק סכום אפס מתוח במיוחד, כאשר כל צד מנסה להעריך את המהלך הבא של יריבו.