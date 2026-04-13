פרטים חדשים ומפתיעים נחשפו הערב (ראשון) על סבב השיחות המרתוני שהתקיים באיסלאמבאד בין ארצות הברית לאיראן, ומסבירים מדוע למרות 21 שעות של דיונים אינטנסיביים - המשא ומתן קרס בסופו של דבר. על פי דיווחו של העיתונאי עמית סגל, הממשל האמריקני הגיע לשיחות עם הצעה מרחיקת לכת שכללה שחרור חלק מהכספים האיראניים הכלואים והסכמה לסיים את המלחמה - אך בתמורה לדרישות נוקשות שטהרן לא הייתה מוכנה לקבל.

הדרישה המרכזית של וושינגטון התמקדה בהקפאת העשרת אורניום לתקופה של 20 שנה, הוצאת כל החומר המועשר מאיראן, ואיפשור שיט חופשי במצר הורמוז ללא תשלומי מיסים או אגרות. בניגוד להנחיות ברורות מטהרן, המשלחת האיראנית אכן דנה בנושא הגרעין במהלך השיחות - אך הפערים בין שני הצדדים התגלו כעצומים מכדי לגשר עליהם. יחסים חמים - אך ללא תוצאות באופן מפתיע, גורמים המעורבים בשיחות מסרו כי היחסים בין סגן הנשיא ג'יי די ואנס לבין המשלחת האיראנית הוגדרו כ"נעימים" ואף "חמים". עם זאת, המשלחת האמריקנית הגיעה למסקנה ברורה שהשיחות לא יובילו לשום מקום בעקבות הרטוריקה האיראנית והפער התפיסתי העמוק שהתגלה במהלך הדיונים. דיווח מפתיע: היחסים בין ואנס לאיראנים היו "חמים" - וההבנה שגרמה לפיצוץ השיחות ישראל גראדווהל | 10:57 השלכות המצור האיראני על קטאר: שולח את העולם 20 שנה אחורה דני שפיץ | 11:16 כפי שדווח בבבלי, אנשי צוותו של ואנס גילו במהלך השיחות כי המשלחת האיראנית לא העריכה נכונה את דבקותו של הנשיא טראמפ באיסור מוחלט על העשרת אורניום. בטהראן קיוו כי הממשל יסתפק בפשרה שתאפשר העשרה למטרות אזרחיות, אך ואנס הבהיר כי דרישת ארה"ב כוללת את פירוק כל מתקני ההעשרה המרכזיים והשבת החומר המועשר לידיים אמריקניות.

"השגנו כמעט הכל - מלבד הגרעין"

הנשיא טראמפ עצמו הודה בשיחה עם רשת פוקס ניוז: "השגנו כמעט כל נקודה שנזקקנו לה, פרט לעובדה שהם מסרבים לוותר על השאיפה הגרעינית שלהם". גורם המעורב בפרטי השיחות הוסיף בשיחה עם ה'וושינגטון פוסט' כי המפגש שימש ככלי לאיסוף מודיעין דיפלומטי, שבו למד ואנס כי איראן מייחסת לעצמה כוח מיקוח שאינו תואם את המציאות בשטח.

לצד הנושא הגרעיני, חשפה המשלחת האמריקנית רשימת דרישות נוקשה שכללה את הפסקת המימון לארגוני הטרור חמאס, חיזבאללה והחות'ים בתימן, וכן הבטחת מעבר חופשי במצר הורמוז. ההבנה שהשיחות לא יובילו להסכם היא שהובילה את הממשל להחלטה להטיל מצור ימי על מצר הורמוז, מתוך כוונה לבחון את עמידותה של איראן תחת לחץ פיזי ישיר.

קרע פנימי בטהראן

הכישלון במשא ומתן חשף גם קרע עמוק בצמרת השלטון האיראנית. מפקד משמרות המהפכה, אחמד ואחידי, יצא במתקפה חריפה נגד יו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף, שהוביל את המשלחת האיראנית. "המנהיג העליון אפילו לא נקבר עדיין, וקאליבאף כבר לוחץ ידיים עם אלו שהרגו אותו", הצהיר ואחידי בבוטות, בהתייחסו למגעים הדיפלומטיים.

העימות בין ואחידי לקאליבאף חושף את המתח המובנה בין הדרג המדיני המנסה למנוע הסלמה לבין משמרות המהפכה השומרות על קו קשיח. בעוד גורמים בינלאומיים מעריכים כי האופציות הצבאיות נגד איראן מוצו, נראה כי המאבק הפנימי בתוך טהראן רק מחריף ומקשה על כל ניסיון עתידי להגיע להסכם.

כעת, לאחר קריסת השיחות, ממתין העולם לראות האם המצור הימי שהכריז עליו טראמפ יוביל את איראן לשנות את עמדתה, או שמא יגרור את האזור להסלמה נוספת.