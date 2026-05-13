בבלי
אירוע ביטחוני חריג

12 יריות בבניין הסנאט בפיליפינים • הנוכחים נמלטו למרחבים מוגנים

12 יריות בבניין הסנאט בפיליפינים • הנוכחים נמלטו למרחבים מוגנים

העיר מנילה, בירת הפיליפינים (צילום: נתי שוחט/Flash90)

אירוע ביטחוני חריג התרחש היום (רביעי) בבניין הסנאט בפיליפינים, כאשר לפחות 12 יריות נשמעו בתוך המבנה. הנוכחים במקום קיבלו הוראה מיידית להימלט למרחבים מוגנים, והמשטרה המקומית פרסה כוחות במקום.

על פי הדיווחים הראשוניים ברוייטרס, היריות נשמעו בשעה האחרונה, כאשר עדיין שהו במבנה חברי סנאט ואנשי צוות. מקורות במקום מסרו כי נשמעו לפחות 12 יריות ברצף, מה שגרם לבהלה רבה בקרב הנוכחים.

מדובר בפשיטה של המשטרה על הבניין, בניסיון לעצור את הסנאטור המכהן "בטו" דלה רוסה, שכיהן כמפקד המשטרה בתקופת נשיאותו של רודריגו דוטרטה.

בימים האחרונים הוציא בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג צו מעצר נגד דלה רוסה בגין מעורבות בפשעי מלחמה, במסגרת המאבק של דוטרטה בסוחרי הסמים. על פי הדיווחים, דלה רוסה מתבצר בבניין ומסרב להסגיר את עצמו.

