צה"ל חושף: זה המחבל שניסה לבצע את מתקפת הטרור במישיגן השבוע

זירת הפיגוע במישיגן ( צילום: לפי סעיף 27א )

צה"ל חשף היום (ראשון), כי המחבל שניסה לבצע מתקפת טרור במישיגן בסוף השבוע - היה אחיו של מחבל בארגון הטרור הלבנוני חיזבאללה.

"מפקד חיזבאלל אברהים מוחמד גזאלי, היה אחראי על ניהול פעולות הנשק במסגרת סניף ייעודי של יחידת באדר", חשף דובר צה"ל. "היחידה אחראית על שיגור מאות רקטות לעבר אזרחים ישראלים לאורך המלחמה. "אחיו, איימן מוחמד גזאלי, ביצע את מתקפת הטרור במישיגן ביום חמישי האחרון. איברהים חוסל בתקיפת חיל האוויר על מבנה צבאי של חיזבאללה בשבוע שעבר". ניסיון הפיגוע אירע מחוץ למרכז הרפורמי "טמפל ישראל" בווסט בלומפילד שבמדינת מישיגן. המחבל, איימן מוחמד עזאלי, אזרח אמריקני בן 41 יליד לבנון, דהר ביום חמישי עם רכבו אל תוך מתחם בית הכנסת. הרכב פרץ דרך דלתות המבנה והמשיך בנסיעה במסדרון פנימי לעבר מבנה גן הילדים הפועל במקום, שבו שהו באותה עת כ־140 ילדים. הרכב, שעל פי הרשויות היה עמוס בפגזי מרגמה, עלה באש לאחר ההתנגשות והצית שריפה במקום. מאבטחי בית הכנסת פתחו לעברו באש במהלך האירוע, והוא נמצא לאחר מכן מת בתוך הרכב השרוף. הרשויות עדיין בודקות אם נהרג מירי המאבטחים או מהשריפה שפרצה ברכב. למרות חומרת האירוע, איש מהילדים או מאנשי הצוות לא נפגע. כל 140 הילדים פונו במהירות מהמקום והועברו למקום מבטחים. המאבטח הראשי של בית הכנסת נפגע מהרכב במהלך ההתנגשות ואיבד את הכרתו. הוא פונה לבית חולים מקומי לקבלת טיפול רפואי. בנוסף פונו לבתי חולים כ־30 אנשי כוחות הצלה לאחר שסבלו משאיפת עשן מהשריפה שהתפשטה במבנה. שריף מחוז אוקלנד ציין כי הפעולה המהירה של צוות האבטחה המאומן מנעה אסון כבד בהרבה. לדבריו, "מה שקורה בעולם משפיע לעיתים גם עלינו, ולכן עלינו להיות ערוכים לכך". הרשויות בארצות הברית הגדירו את האירוע כמתקפה ממוקדת נגד הקהילה היהודית, וה־FBI פתח בחקירת טרור.

המחבל ( צילום: מסך, מתוך X )

לפי נתוני המשרד לביטחון המולדת האמריקני, עזאלי נולד בלבנון בינואר 1985 והגיע לארצות הברית בשנת 2011 דרך דטרויט באשרת הגירה שניתנה לבני זוג של אזרחים אמריקנים. בשנת 2016 קיבל אזרחות אמריקנית.

הוא התגורר בעיר דירבורן הייטס שבמישיגן – פרבר סמוך לדטרויט הכולל קהילה לבנונית גדולה – ועבד במסעדה מקומית מוכרת. מכריו סיפרו כי נהג לעבוד מול לקוחות ולקבל הזמנות, ואחד הלקוחות הקבועים תיאר אותו כ"פנים של המסעדה". עם זאת, עובדים במקום ציינו כי נעדר מהעבודה בשבועות האחרונים.

לפי קרובי משפחתו, המניע לפיגוע היה קשור לאירועים בלבנון. בלילה שלפני המתקפה פרסם עזאלי תמונות של בני משפחתו שנהרגו בתקיפה אווירית בלבנון. על פי הדיווחים, כמה מקרוביו – בהם שני אחים ושני ילדים – נהרגו בתקיפות שיוחסו לצה"ל נגד יעדי חיזבאללה כעשרה ימים לפני הפיגוע.