מטוס התנגש ברכב בנחיתה בניו יורק; ארבעה נוסעים נהרגו במקום

תאונה חריגה: מטוס של חברת אייר קנדה, שנחת הלילה (בין ראשון לשני) בנמל התעופה לה-גווארדיה בניו יורק, התנגש לאחר הנחיתה במשאית כיבוי שהסתובבה בשדה.

לפי הדיווחים, על המטוס שהגיע לניו יורק ממונטריאול שבקנדה, היו למעלה ממאה נוסעים. בתקרית נהרגו ארבעה אנשים ואחרים נפצעו בדרגות פציעה שונות, בהם פצועים קשה. בין הפצועים לפי הדיווחים - הטייס וטייס המשנה.

בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראה נזק שנגרם לכאורה לחרטום המטוס.

בעקבות התקרית נסגר נמל התעופה, וכל הטיסות הופנו למשך זמן מה לשדות תעופה סמוכים או נדחו לזמן הקרוב.

נסיבות האירוע בחקירה, ולא פורסמו עדיין פרטים על מה שהוביל לתקרית החריגה.

נמל התעופה לה גווארדיה, השוכן ברובע קווינס שבניו יורק, סמוך לברוקלין, משמש בין היתר המוני חרדים בכל יום. גם קו הטיסה ממונטריאול לניו יורק, שתיהן ערים עם קהילות חרדיות רבות, משמש חרדים בכל ימות השנה.