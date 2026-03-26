נתניהו התייחס לחיסול מפקד חיל הים במשמרות המהפכה | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (חמישי) בשעת צהרים סרטון קצר בן 23 שניות שבו התייחס למלחמה באיראן - ברקע הדיווחים על כוונה אמריקנית להתכנס לקראת סיום המלחמה, ייתכן כבר בימים הקרובים.

״אנחנו ממשיכים לתקוף בעוצמה את המטרות של משטר הטרור האיראני", הצהיר נתניהו.

בשלב הזה התייחס לחיסולו של מפקד חיל הים במשמרות המהפכה אמש בידי ישראל ואמר כי "לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז".

נתניהו חתם: "זוהי עוד אחת מהדוגמאות של שיתוף הפעולה בינינו לבין ידידתנו ארצות הברית, במטרה המשותפת להשיג את מטרות המלחמה״.