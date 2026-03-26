בבלי
"הרבה דם"

נתניהו התייחס לחיסול מפקד חיל הים במשמרות המהפכה | צפו

בסרטון שפרסם בשעת צהרים, אמר ראש הממשלה נתניהו כי התקיפות באיראן נמשכות "בעוצמה" | התייחס לחיסולו של מפקד חיל הים במשמרות המהפכה: "לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז" | צפו (חדשות)

(צילום: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ)

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (חמישי) בשעת צהרים סרטון קצר בן 23 שניות שבו התייחס למלחמה ב - ברקע הדיווחים על כוונה אמריקנית להתכנס לקראת סיום המלחמה, ייתכן כבר בימים הקרובים.

״אנחנו ממשיכים לתקוף בעוצמה את המטרות של משטר הטרור האיראני", הצהיר נתניהו.

בשלב הזה התייחס לחיסולו של מפקד חיל הים במשמרות המהפכה אמש בידי ישראל ואמר כי "לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז".

נתניהו חתם: "זוהי עוד אחת מהדוגמאות של שיתוף הפעולה בינינו לבין ידידתנו ארצות הברית, במטרה המשותפת להשיג את מטרות המלחמה״.

