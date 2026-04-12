מנצלת את המומנטום: סין תחמש את איראן במערכות הגנה וטילים  

דיווחים מודיעיניים דרמטיים חושפים כי סין נערכת לשלוח מערכות הגנה אווירית חדשות לאיראן בתוך שבועות ספורים.
על פי הערכות המודיעין האמריקני, המשלוח צפוי לכלול מערכות טילים אישיים נגד מטוסים (MANPADS) המשוגרים מהכתף. כדי להסוות את מעורבותה ולהימנע מסנקציות ישירות, סין פועלת לנתב את המשלוחים דרך מדינות שלישיות, ובכך לטשטש את עקבות מקור הנשק.
המהלך הסיני אינו מקרי; הוא מגיע ברגע הקריטי ביותר של המערכה. במוצאי שבת, בתום 21 שעות של שיחות מרתוניות באסלאמבאד, הודיע סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, כי המשא ומתן עם איראן קרס. ואנס הבהיר כי איראן סירבה לקבל את "ההצעה הסופית והטובה ביותר" של ארה"ב, וכי המשלחת חוזרת לוושינגטון ללא הסכם.
בייג'ינג, המזהה את קריסת הפסקת האש והחזרה הצפויה ללחימה בעוצמה גבוהה, מנצלת את המומנטום כדי לחמש את טהראן ולהבטיח לעצמה דריסת רגל אסטרטגית עמוקה יותר באזור.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לא נותר אדיש למהלך הסיני. בשיחה עם עיתונאים הבהיר הנשיא כי "אם סין תעשה זאת, יהיו לה בעיות גדולות", אם כי לא פירט מעבר לכך. המהלך הסיני מצטרף למגמה רחבה יותר של שיתוף פעולה בין אויבי המערב; בעוד רוסיה גוזרת רווחים כלכליים אדירים מהמלחמה באיראן (כ-760 מיליון דולר ביום על פי דיווחים), סין מתמקדת בחימוש פיזי ובאספקת טכנולוגיה צבאית שתקשה על חופש הפעולה של ארה"ב וישראל במרחב.
האסרטיביות הסינית במזרח התיכון מהדהדת את הטון התוקפני שנוקט נשיא סין שי ג'ינפינג גם בזירות אחרות. לאחרונה הצהיר שי כי סין "לא תסבול עצמאות" לטאיואן, והתחמשותה של איראן בנשק סיני נתפסת כחלק ממהלך רחב של קריאת תיגר על ההגמוניה האמריקנית. כעת, כאשר מצרי הורמוז נותרים סגורים למעשה והפסקת האש מתפוגגת, החימוש הסיני עשוי להיות הגורם שישנה את פני המערכה הבאה.
