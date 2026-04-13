תיעוד מדהים: הגשם מתקדם לאיטו במעלה הרחוב - הצד השני נותר יבש | צפו

תופעת טבע מרהיבה נצפתה בארה"ב כאשר ענן גשם קטן נראה מתקדם לאטו במעלה רחוב, בעודו מוריד כמות נכבדה של גשם בצד אחד -  הצד השני נותר יבש עד להגעת הענן 

סרטון שצולם מנקודת מבט של הולך רגל, מראה גשם שוטף בצד אחד של הכביש בלבד, בעוד הצד השני נשאר יבש לגמרי. הגבול בין הגשם ליבוש חד וברור, כמו "קיר" של גשם.

מדובר בתופעה אטמוספרית נדירה שבה ענן גשם מקומי צר יוצר גבול חד בין אזורי מזג אוויר שונים.

התופעה המרהיבה הזו, המכונה לעיתים "גשם מקומי מבודד", מתרחשת כאשר ענן ערמה (קומולוס) מגיע לרוויה בדיוק מעל נקודה מסוימת, אך אינו מתפרס על פני שטח נרחב. המטאורולוגיה שמאחורי המקרה קשורה ליציבות האטמוספירה ולחוסר ברוחות חזקות בשכבות הגבוהות, מה שמאפשר לענן "לעמוד" במקומו ולהוריד את כל מטענו על שטח מצומצם מאוד.

​במקרים כאלו, זרמי האוויר היורדים עם הגשם יוצרים גבול פיזי כמעט מוחשי. האוויר הקר שנוחת יחד עם טיפות הגשם דוחף את האוויר החם והיבש הצידה, ויוצר מעין "חזית קטנה" ברוחב של מטרים ספורים. זו הסיבה שהצופה יכול לעמוד במרחק פסיעה מהמבול מבלי להירטב כלל, תופעה שנראית כמעט סוריאליסטית במציאות.

​מעבר לצד הוויזואלי, אירועים כאלו מאתגרים לעיתים את התחזיות המטאורולוגיות המקובלות. מאחר שהענן כה קטן וממוקד, תחנות מדידה רשמיות שנמצאות במרחק קילומטרים בודדים עשויות לדווח על "יום בהיר", בעוד שבמרחק הליכה קצר משם משתוללת סערה מקומית עזה.

