יועצי טראמפ ממליצים על החרפת הלחץ הכלכלי והמצור הימי על איראן חלף עימות צבאי ישיר, כך לפי דיווח היום (שלישי) ב'אקסיוס'.

בבית הלבן חוששים מהתקבעות מצב של חוסר הכרעה שיחייב נוכחות צבאית אמריקנית מאסיבית באזור.

​יועציו הבכירים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממליצים בשלב זה להימנע מחידוש התקיפות הצבאיות נגד איראן, כך עולה מדיווח שפורסם באתר אקסיוס.

על פי גורמים המעורבים בפרטים, ההמלצה המקצועית מתמקדת בהמשך המצור הימי ובהחרפת הסנקציות הכלכליות על טהראן.

​בממשל האמריקני מביעים דאגה מפני תרחיש שבו ארצות הברית תיקלע לתקופה ממושכת המוגדרת כלא מלחמה ולא הסכם. מצב זה עלול לאלץ את הפנטגון להשאיר כוחות צבא גדולים וקבועים במזרח התיכון, דבר שהממשל מבקש למנוע.

​לפי הדיווח, הנשיא טראמפ התבטא בפגישות סגורות ואמר כי "כל מה שמנהיגי איראן מבינים זה פצצות". אחד מיועציו של הנשיא הגדיר את עמדתו הנוכחית כמתסכלת אך ריאלית. לדבריו, הנשיא "לא רוצה לחזור להפעיל כוח, אבל גם לא מוכן להיכנע".