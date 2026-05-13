נחשף במקביל לביקור טראמפ: חברות נשק סיניות סוחרות עם איראן

גורמים אמריקניים חשפו ל'ניו יורק טיימס' כי חברות סיניות ניהלו מגעים חשאיים עם איראן להעברת אמצעי לחימה דרך מדינות שלישיות, בניסיון להסתיר את מקור המשלוחים.

לפי המודיעין האמריקני, לא ברור אם הנשק כבר הועבר בפועל או באיזו מידה הממשל בבייג’ינג אישר את העסקאות. עם זאת, ההערכה היא שהמהלכים לא התרחשו ללא ידיעת השלטון הסיני.

טראמפ: "ג'ינפינג היה בסדר בנושא האיראני"

הדיווח הגיע בזמן שהנשיא דונלד טראמפ נחת בבייג’ינג לפגישה עם נשיא סין שי ג’ינפינג, כשבארצות הברית גובר הלחץ להעלות את סוגיית התמיכה הסינית באיראן. טראמפ אמר לפני הפגישה כי יקיים עם שי “שיחה ארוכה” על המלחמה במזרח התיכון, וטען כי המנהיג הסיני היה “יחסית בסדר בנושא האיראני”.

לפי הדיווח, ארצות הברית כבר השיגה בעבר מידע שלפיו סין שקלה להעביר לאיראן טילי כתף נגד מטוסים מסוג MANPADS, המסוגלים להפיל כלי טיס בגובה נמוך. בנוסף נטען כי מאז תחילת המלחמה סיפקה סין לאיראן מודיעין, גישה ללוויין ריגול ורכיבים שימושיים לייצור כטב"מים וטילים.

גורמים אמריקניים אמרו כי לפחות אחת ממדינות המעבר נמצאת באפריקה, אך עד כה לא זוהה שימוש בנשק סיני נגד כוחות אמריקניים או ישראליים מאז פרוץ הלחימה בפברואר. טראמפ סיפר כי פנה ישירות לשי ג’ינפינג בבקשה למנוע העברת נשק לאיראן, ואמר: “כתבתי לו מכתב שלא יעשו את זה, והוא השיב לי שבעצם הם לא עושים זאת”.

לפי ההערכות, סין מעוניינת לשמור על יחסיה עם איראן גם בשל התלות בנפט האיראני, כאשר כ־80% מיצוא הנפט של טהראן מגיע לשוק הסיני במחירים מוזלים.