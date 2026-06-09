נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי צבא ארצות הברית עודכן על אירוע ביטחוני חמור ביותר שהתרחש אמש במזרח התיכון, במסגרתו הפילו כוחות איראניים מסוק קרב אמריקני מתקדם מסוג אפאצ'י. על פי הדיווח הרשמי שמסר הנשיא, המסוק נפגע בעת שביצע משימת סיור שגרתית מעל המרחב האווירי של מצר הורמוז. למרות הפגיעה הישירה במסוק, שהוגדר על ידי טראמפ כאחד מכלי הטיס המתוחכמים ביותר של הצבא האמריקני, שני הטייסים שהיו בתוכו הצליחו להינצל ונמצאים כעת במקום מבטחים כשהם בריאים ושלמים וללא פגע.

הודעתו של הנשיא האמריקני לא הסתפקה רק בדיווח על עצם הפלת כלי הטיס, אלא כללה אזהרה חריפה וישירה לעבר המשטר בטהרן. טראמפ הדגיש בדבריו כי לנוכח הנסיבות הקשות והתוקפנות האיראנית הישירה נגד נכס צבאי אמריקני, וושינגטון תהיה חייבת להגיב בעוצמה על המתקפה הזו. הצהרה זו מעלה באופן מיידי את רף המתיחות באזור ומאותתת על אפשרות ממשית לתגובה צבאית אמריקנית ממוקדת בתקופה הקרובה, דבר שעלול להוביל להסלמה רחבה יותר בעימות שבין המדינות.

מצר הורמוז, המקום שבו התרחשה התקרית, נחשב לאחד מנתיבי השיט הרגישים והחשובים ביותר בעולם כולו, שכן דרכו עובר נתח משמעותי מאספקת הנפט הגלובלית מהמפרץ הפרסי אל השווקים הבינלאומיים. בשנים האחרונות הפך המצר למוקד קבוע של חיכוך בין צבא ארצות הברית וכוחות הקואליציה המערבית לבין משמרות המהפכה של איראן, שמנסים להפגין נוכחות ולשבש את חופש השיט והטיסה באזור. הפלת מסוק אפאצ'י, המצויד במערכות הגנה מתקדמות, מהווה עליית מדרגה משמעותית בהעזה האיראנית ומחייבת את הממשל האמריקני לחשב מסלול מחדש בכל הנוגע לדרכי ההרתעה מול טהרן.