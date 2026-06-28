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התרסקות קטלנית: מטוס קל התנפץ לתוך גורד שחקים ענקי

רגעי אימה בלב הבירה הסינית: מטוס קל פילח את השמיים המוגנים של בייג'ינג והתנפץ אל תוך המגדל האיקוני (חדשות בעולם)

528 מטר במגדל ה-CITIC (צילום: שאטרסטוק - מסך)

ביום שישי האחרון, בשעה 17:55 (שעון מקומי), אירעה תאונה חריגה וקטלנית בלב הרובע העסקי צ'אויאנג שבבייג'ינג.

מטוס ספורט קל, מדגם Aurora SA60L בעל שני מושבים, התנגש חזיתית במגדל ה-CITIC (המוכר גם כ"צ'יינה זון"), המבנה הגבוה ביותר בבירה הסינית המתנשא לגובה של 528 מטרים.

הטייס, שהיה האדם היחיד על כלי הטיס, נהרג במקום כתוצאה מהפגיעה העוצמתית. בנוסף, 13 בני אדם ששהו על הקרקע או בקרבת הבניין נפצעו מרסיסים ומנפילת שברי המטוס, והם פונו לקבלת טיפול רפואי.

חלקי המטוס נופלים
חלקי המטוס נופלים | צילום: צילום: רשתות חברתיות

התמונות מהזירה הראו נזק למעטפת הזכוכית של המגדל, כולל חור שנוצר כתוצאה מאובדן שני פנלים גדולים, ושברים מפוזרים ברחובות הסמוכים.

האירוע נחשב לחריג ביותר, שכן המרחב האווירי מעל בייג'ינג מפוקח בצורה הדוקה ונתון להגבלות מחמירות, במיוחד בשל קרבתו של המגדל לעיר האסורה ולמתחם המגורים של ההנהגה הפוליטית הבכירה בסין.

הדליקה במגדל אחרי ההתרסקות
הדליקה במגדל אחרי ההתרסקות| צילום: צילום: רשתות חברתיות

נתוני מעקב מ-Flightradar24 מצביעים על כך שהמטוס, הנושא את הרישום B-12PP, חג במעגל רחב בפרברי העיר לפני ששינה כיוון לעבר מרכז בייג'ינג והתנגש במגדל.

הרשויות בסין פתחו בחקירה רחבה לבירור נסיבות ההתרסקות, בעוד סימני שאלה רבים עולים בנוגע לסיבת הסטייה של המטוס למרכז העיר. נכון לעכשיו, טרם פורסמו פרטים מזהים על הטייס או על הגורם הישיר לתאונה הקטלנית.

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