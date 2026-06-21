סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, נשא נאום בפסגת אגם לוצרן בשוויץ בנוכחות נציגים מאיראן, פקיסטן וקטאר.

ואנס פתח בדברי תודה והצהיר כי "ראשית, אני רוצה להודות לנשיא ארצות הברית, אשר שולח את מיטב איחוליו לכל המנהיגים הדגולים שהתכנסו כאן, משום שהוא העניק לנו את הכוח למצוא פתרון דיפלומטי לשורה של סוגיות שחשובות לעם האמריקאי, אך אני חושב שגם לעולם כולו."

בהמשך דבריו התייחס סגן הנשיא להתקדמות ה"משמעותית" לדבריו שהושגה באזור. ואנס טען בשקר גלוי כי מצרי הורמוז נפתחו, וכי סוגיית הגרעין כבר נפתרה.

"פתיחת מיצרי הורמוז, סיום תוכנית הגרעין האיראנית, כל הדברים הללו כבר הושגו. השאלה הניצבת בפנינו כעת היא כמה עוד נוכל להשיג יחד", אמר ואנס באופטימיות תמוהה.

הוא תהה לגבי עתיד האזור והוסיף: "האם אנו יכולים לפתוח דף חדש, האם אנו יכולים לשנות את היחסים במזרח התיכון לצמיתות, או שמא נחזור לעשות דברים בדרך הישנה, שאינה ההעדפה שלנו אך היא בהחלט משהו שיכול לקרות."

ואנס הביע הערכה רבה לראש ממשלת פקיסטן ולמפקד הצבא הפקיסטני, המרשל עאסם מוניר, על תפקידם המרכזי בניהול המשא ומתן. סגן הנשיא שיתף בדיחות אישיות מהחודשים האחרונים וסיפר כי "יש לי שתי דמויות חשובות מאוד בחיי, הודית ופקיסטני. ההודית היא אשתי והפקיסטני הוא המרשל מוניר. וכנראה שדיברתי עם המרשל מוניר יותר מכל אדם אחר בשלושת החודשים האחרונים." הוא החמיא גם לקטאר על היותה שותפה חיונית בהגעה לנקודה זו.

במישור הכלכלי הסביר סגן הנשיא כי ההישגים הדיפלומטיים באו לידי ביטוי ישיר בארצות הברית באמצעות ירידה במחירי הדלק וזרימה חופשית של נפט וגז. ואנס הדגיש כי המפגש הנוכחי מייצג שיא היסטורי במגעים ישירים בין וושינגטון לטהרן, וציין כי הממשל פועל לבניית עתיד יציב ובר קיימא יותר למזרח התיכון כולו.

לקראת סיום דבריו הבהיר ואנס את עמדת הממשל האמריקאי לגבי איראן והצהיר כי "מה שהנשיא ביקש מאיתנו לעשות הוא לפתוח דף חדש, לשנות את היחסים שלנו עם תושבי איראן ולהושיט יד מושטת קדימה." הוא סיכם כי אם מנהיגות איראן תוותר על שאיפותיה הגרעיניות ועל ערעור היציבות, ארה"ב תהיה מוכנה לשינוי יחסים עמוק, תוך ציון כי כבר הושגה התקדמות רבה "בשעות האחרונות".

יצוין כי דבריו של סגן הנשיא נאמרו בזמן שמצרי הורמוז עדיין סגורים לספינות שאינן איראניות. אלו האיראניות לעומת זאת, נכנסות ויוצאות באופן חופשי, לאחר שהנשיא לא הורה על החזרת המצור בעקבות התגובה האיראנית.